Il dollaro vola: le mosse degli USA che riscrivono le regole del commercio e della finanza globale

Un dollaro forte, ciononostante, presenta un quadro sfaccettato per le azioni di Wall Street e per l'amministrazione statunitense. Storicamente, la Casa Bianca ha visto la svalutazione della valuta come uno strumento essenziale per affrontare i deficit commerciali e rafforzare la competitività economica. La persistente ascesa del dollaro potrebbe dunque rimescolare le carte in questo delicato equilibrio. Il rimbalzo del valore del dollaro si manifesta proprio mentre la Riserva Federale (FED) avvia la sua riunione politica di due giorni. Sebbene non si prevedano modifiche ai tassi di interesse in questa sessione, l'attenzione del mercato è già proiettata verso l'incontro di settembre, dove le decisioni potrebbero influenzare profondamente l'economia globale. Una settimana densa di dati sul mercato del lavoro è iniziata con la pubblicazione delle offerte di lavoro di giugno negli Stati Uniti, e seguiranno a stretto giro i dati sul commercio di beni di giugno, elementi cruciali che confluiranno nel rapporto sul PIL statunitense del secondo trimestre.



Nel pieno della stagione degli utili aziendali, con quattro giganti della tecnologia pronti a presentare i loro risultati e aziende del calibro di UPS, Merck e Boeing in calendario, gli indici di Wall Street hanno toccato nuovi record il lunedì. I future statunitensi mostravano ancora un andamento positivo in vista della campanella di martedì. Le azioni europee e cinesi hanno registrato un rimbalzo, con il Nikkei giapponese che si distingueva in controtendenza. I mercati obbligazionari si sono mantenuti stabili dopo le consistenti aste di debito di lunedì. Il Dipartimento del Tesoro ha annunciato piani per prendere in prestito 1,007 trilioni di dollari nel terzo trimestre, una cifra in larga parte in linea con le previsioni, anche se è probabile che le vendite di titoli a breve termine siano concentrate nella fase iniziale. I dettagli relativi al rifinanziamento trimestrale saranno divulgati mercoledì. Oltre alla riunione della FED, il mercato obbligazionario ha monitorato con attenzione l'aumento dei prezzi del petrolio, innescato dalla nuova scadenza di "10 o 12 giorni" fissata dal presidente per la Russia affinché faccia progressi verso la fine del conflitto in Ucraina, pena ulteriori sanzioni sia su Mosca sia sugli acquirenti delle sue esportazioni di greggio.



Nel frattempo, i negoziatori commerciali degli Stati Uniti e della Cina si sono incontrati per il secondo giorno di colloqui a Stoccolma, un tentativo di disinnescare la guerra commerciale bilaterale tra le due maggiori economie mondiali. Questi incontri puntano a concordare un'ulteriore estensione di 90 giorni della tregua sulle tariffe raggiunta a metà maggio. Gli operatori si trovano di fronte a una settimana cruciale, destinata a stabilire il tono per il resto dell'anno sia sui mercati che nell'economia. Il ministro delle Finanze della Corea del Sud, Koo Yun-cheol, ha dichiarato l'intenzione di perseguire un accordo commerciale reciprocamente vantaggioso durante l'incontro di questa settimana con il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent. Un elemento di grande interesse è la minaccia inattesa del presidente statunitense di stringere i tempi per l'applicazione delle sanzioni più severe sulle esportazioni di petrolio russo. Sebbene il mercato abbia finora mostrato scetticismo verso queste minacce, la portata del rischio potrebbe costringere gli investitori a iniziare a prezzare questa significativa coda di rischio.



La stagione degli utili sta entrando nel vivo, e gli investitori sono nuovamente concentrati sulla capacità delle aziende di superare o mancare le aspettative. Una prospettiva interessante suggerisce, ciononostante, che la principale leva dei prezzi delle azioni possa essere ricercata nel mercato obbligazionario. Mentre gli investitori si preparano per la settimana più intensa della stagione degli utili statunitensi, il dibattito sull'influenza delle "Magnifiche Sette" sul Nasdaq Composite, il Dow Jones Industrial Average e l'S&P 500, e sulla possibilità di una vera diversificazione del mercato, si sta intensificando. Le dinamiche tra la performance di queste poche Big Tech e la salute generale degli indici azionari statunitensi meritano una profonda riflessione.