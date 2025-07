Dazi tra UE e USA: differenze tra quanto pubblicato tra USA e UE

Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria, un industriale bolognese che si definisce "ottimista per contratto", ha espresso una forte preoccupazione: "Questo accordo ci danneggerà sicuramente." Egli prevede tempi complessi per l'economia italiana ed europea. Le imprese del vecchio continente, già alle prese con le incertezze globali, si trovano ora a dover gestire il prevedibile calo delle esportazioni verso uno dei loro mercati di sbocco primari, gli Stati Uniti. L'incomprensione di fronte a questa dinamica tra alleati storici è profonda. La questione della competitività nei confronti dell'Oriente, in particolare della Cina, dovrebbe essere affrontata con una grande alleanza tra le democrazie occidentali, non con una battaglia economica interna. Questo scenario lascia stupiti. Intanto, sui mercati finanziari, le Borse europee hanno mostrato un certo ottimismo a metà seduta. Dopo un iniziale nervosismo legato all'intesa commerciale, i listini hanno accelerato, sostenuti da trimestrali positive.



Piazza Affari, per esempio, ha segnato un rialzo dell'1,44%, superando i 41mila punti e raggiungendo i massimi da ottobre 2007. Guadagni superiori al punto percentuale si sono registrati anche a Parigi, Francoforte e Madrid. Questo slancio arriva in attesa del verdetto della Federal Reserve sui tassi di interesse, che dovrebbero rimanere invariati. Nondimeno, si osserva un proseguimento dell'indebolimento dell'euro sul dollaro, ai minimi da oltre un mese. Sulle condizioni dell'intesa emerge una notevole disparità di vedute. Gli impegni dell'Unione Europea sull'acquisto di fonti energetiche dagli USA, per un valore di 750 miliardi di euro, sono validi solo per i prossimi tre anni. Questa tempistica, come ha chiarito Anna-Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione Europea per l'Energia, non contraddice gli obiettivi a lungo termine di decarbonizzazione dell'UE, che mirano a zero emissioni nette entro il 2050.



La nota della Commissione Europea sull'accordo sui dazi conferma i punti e le percentuali emersi, ma evidenzia differenze cruciali rispetto alla scheda informativa diffusa dalla Casa Bianca. Tra le discrepanze, spicca il tema dei dazi su chip e farmaci, che per l'esecutivo comunitario non sono attualmente tassati. Inoltre, la nota dell'UE non include alcun impegno di Bruxelles sulla digital tax, un punto fermo della politica europea. La Commissione Europea per il Commercio ha affermato che non si intendono cambiare le regole e il diritto di regolamentare autonomamente nello spazio digitale. La dichiarazione della Casa Bianca riguardo l'impegno dell'UE a non adottare tariffe sull'utilizzo della rete e a mantenere zero dazi doganali sulla trasmissione elettronica è corretta, ma, ciò non interferisce con lo spazio normativo proprio. La pressione sul settore siderurgico europeo è un altro fronte caldo.



Undici paesi dell'Unione Europea hanno sollecitato la creazione di uno scudo commerciale per l'acciaio, in risposta alla crescente sovraccapacità produttiva mondiale e alla destabilizzazione del sistema commerciale multilaterale. Le misure adottate di recente dagli Stati Uniti hanno contribuito a una produzione siderurgica storicamente bassa in Europa, con un preoccupante tasso di utilizzo della capacità produttiva al 58%. La proposta è quella di un sistema di contingenti tariffari flessibili, con dazi doganali supplementari sulle importazioni eccedenti. È richiesto che il futuro quadro sia universale, equo e rigoroso, escludendo liberalizzazioni automatiche. Alla Commissione Europea viene domandata anche un'analisi d'impatto completa e l'estensione dell'ambito a prodotti oggi esclusi. L'accordo, per quanto definito "politico" tra la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, e il presidente americano, Donald Trump, lascia ampie zone d'ombra.



La Commissione Europea ribadisce che risponde agli interessi economici fondamentali dell'UE, proteggendo al contempo settori sensibili dell'agricoltura europea, come la carne bovina o il pollame. La situazione resta dinamica, con l'incertezza che continua a permeare le relazioni transatlantiche.