Confindustria: dazi USA ed euro debole, le esportazioni italiane di fronte a una sfida colossale

Lo ha evidenziato lo stesso Orsini in una recente intervista, sottolineando come l'impatto si manifesterà con maggiore intensità su settori chiave. I comparti più esposti includono i Macchinari, la Farmaceutica e l'Alimentare, ma le ripercussioni si estenderanno inevitabilmente sull'intera Economia Italiana. Non si tratta di uno scenario da recessione immediata, ma l'assenza di una risposta efficace potrebbe bloccare la crescita a livelli prossimi allo zero. L'Europa, in questo frangente, è chiamata a dimostrare tutta la sua capacità di reazione. È cruciale che il continente intervenga per compensare le Imprese colpite, aprendo nuove rotte commerciali e ponendo concretamente l'Industria al centro di un piano straordinario di supporto. Questo è il monito di Confindustria, che invita a un'azione politica decisa e coordinata. Diverse sono le direzioni su cui l'Europa dovrebbe concentrarsi per fronteggiare questa emergenza economica.



Una linea d'azione principale dovrebbe prevedere:

- Un significativo abbattimento della burocrazia, che spesso rallenta la competitività delle imprese;

- L'accelerazione della firma di accordi commerciali strategici, come quello con il Mercosur (Mercado Común del Sur), un'intesa che, da sola, potrebbe generare fino a 7 miliardi di euro per l'Italia;

- L'attivazione di meccanismi di compensazione a livello europeo destinati specificamente ai settori più vulnerabili. Riguardo l'impiego delle risorse, l'idea di utilizzare una parte dei fondi non spesi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per sostenere le Imprese Italiane è stata ventilata dal governo. Confindustria, ciononostante, mantiene una posizione ferma e inequivocabile: i fondi del PNRR sono destinati agli investimenti in Industria e produttività, non alle compensazioni. Queste ultime devono necessariamente provenire dall'Europa. Un esempio virtuoso di come le risorse pubbliche possano catalizzare l'investimento privato è la Zes Unica per il Mezzogiorno, dove 4,8 miliardi di euro di fondi pubblici hanno generato 28 miliardi di euro di investimenti privati e la creazione di 35 mila nuovi posti di lavoro.



È proprio questa la strada che l'Italia dovrebbe seguire per il suo sviluppo. Il contesto internazionale si presenta sempre più complesso. Un presidente americano che, con un semplice tweet, può ridefinire scenari economici globali e una Cina guidata da una leadership forte e centralizzata impongono all'Italia e all'Europa una reazione rapida e coesa. L'imperativo primario è ridurre la dipendenza da decisioni esterne e rafforzare la capacità produttiva interna. La vera chiave di volta risiede in una risposta collettiva che riconosca e valorizzi il ruolo centrale delle Imprese. Se l'interlocutore internazionale si dimostra volatile e propenso a mutare le regole del gioco a proprio piacimento, allora la soluzione è chiara: averne il meno possibile bisogno.