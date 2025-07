Azimut accende i motori per le PMI italiane: il nuovo fondo Demos 2.0 supera i 120 milioni al primo closing

Questa strategia punta a una corretta diversificazione di portafoglio, permettendo di investire direttamente nel motore produttivo del Paese. Il programma `Demos 2` si articola attraverso due distinti veicoli di investimento.

Ecco le due strade aperte agli investitori:

- Un ELTIF (European Long Term Investment Fund): questo fondo è pensato per la clientela privata, con un investimento minimo accessibile di 1.000 euro. Istituito da Azimut Investments e gestito per delega da Azimut Libera Impresa SGR, consente di ampliare la diversificazione di portafoglio anche per i piccoli investitori;

- Un FIA italiano (Fondo di Investimento Alternativo): riservato a investitori professionali e istituzionali. È istituito e gestito da Azimut Libera Impresa SGR e la sua commercializzazione è partita da poco.

Il progetto `Demos 2` non nasce dal nulla; è la naturale evoluzione del successo del primo fondo Demos, lanciato alla fine del 2019. Quel fondo fu un vero pioniere nel campo del private equity retail diretto in Italia, rendendo l'investimento accessibile con una soglia di ingresso di 5.000 euro.



Ha già dimostrato il suo valore con sei investimenti e un'uscita di successo. Questo nuovo capitolo consolida il ruolo di Azimut come attore di riferimento nel private equity per le PMI italiane. Queste imprese rappresentano la spina dorsale dell'economia nazionale, contano quasi 200.000 unità, impiegano 5,7 milioni di persone e contribuiscono per circa il 40% al valore aggiunto del Paese.

Il programma `Demos 2` si concentrerà su investimenti di maggioranza in PMI italiane che vantano modelli di business solidi e un EBITDA compreso tra 5 e 20 milioni di euro. I settori di interesse saranno quelli caratterizzati da una forte resilienza, con comprovate prospettive di crescita e la possibilità di promuovere processi di aggregazione industriale. L'obiettivo primario è la creazione di veri e propri campioni nazionali, capaci di affrontare le sfide poste dai mercati internazionali e dalla rapidità dell'innovazione tecnologica. Si prevede un portafoglio di 7-9 investimenti, selezionati da una pipeline robusta, alimentata sia dalla rete del team di investimento sia dalla vasta rete di consulenti finanziari Azimut presenti su tutto il territorio italiano.





A supporto di queste attività di investimento, sarà istituito un Comitato Strategico consultivo. Sarà composto da sette manager e imprenditori con una comprovata esperienza nel settore. Il loro ruolo sarà affiancare il team di Azimut Libera Impresa SGR nell'ottimizzazione dei processi decisionali e nella massimizzazione della creazione di valore per le PMI italiane.