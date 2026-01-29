Tesla punta tutto sulla AI mentre la geopolitica di Trump scuote i mercati mondiali



A questo si aggiunge un deterioramento dell'immagine pubblica di Elon Musk: le sue posizioni politiche stanno provocando un calo di popolarità tra i consumatori in Europa e negli USA. Per rispondere a questa crisi, l'azienda sta attuando un drastico cambio di rotta verso gli investimenti tecnologici strategici, decidendo di abbandonare gradualmente i modelli storici S e X. L'obiettivo è chiaro:

- investire 2 miliardi di dollari in xAI, la realtà dedicata all'intelligenza artificiale;

- accelerare lo sviluppo nel campo della robotica avanzata;

- trasformare l'identità aziendale da semplice produttore di auto a hub tecnologico;

- competere nel settore della AI generativa per ottimizzare i sistemi di guida autonoma;

- recuperare margini di profitto attraverso software e servizi digitali.

Mentre il settore privato si riorganizza, la diplomazia internazionale vive momenti di estrema tensione. Donald Trump ha lanciato un avvertimento diretto a Teheran, sottolineando che il tempo per un accordo diplomatico è quasi scaduto.



Gli Stati Uniti hanno già mobilitato risorse militari imponenti nella regione: la mia bella Armada, come definita dal Presidente, include portaerei e caccia F-15 Strike Eagle pronti a intervenire se la repressione interna in Iran dovesse continuare. Un eventuale scontro armato avrebbe conseguenze pesantissime sui prezzi energetici:

- interruzioni dei flussi di greggio nello Stretto di Hormuz;

- ritorsioni dirette contro le truppe degli Stati Uniti posizionate in Medio Oriente;

- instabilità prolungata nei contratti di fornitura per le aziende europee;

- picchi improvvisi nel costo del trasporto marittimo globale;

- pressione inflattiva sulle materie prime energetiche.

Sul fronte della politica monetaria interna, la Federal Reserve ha scelto la via della cautela mantenendo i tassi di interesse invariati. Jerome Powell ha evidenziato come l'economia americana mostri segnali di resilienza, ma l'inflazione resta ancora sopra la soglia desiderata del 2%.



Il governatore si trova però a gestire anche una battaglia istituzionale senza precedenti: la Corte Suprema deve infatti decidere sulla legittimità del potere presidenziale di licenziare membri del board come Lisa Cook. Questo caso è considerato fondamentale per proteggere l'indipendenza della Fed, un pilastro che garantisce la credibilità del dollaro sui mercati internazionali.

La fragilità del biglietto verde come bene rifugio sta spingendo i capitali verso il settore minerario e i metalli preziosi. Nello scorso mese le 50 principali società del comparto hanno guadagnato circa 500 miliardi di dollari di capitalizzazione, con una crescita del 20% che premia colossi come BHP e Rio Tinto. L'oro ha raggiunto quotazioni da record, ma l'attenzione degli investitori si sta spostando con decisione verso asset industriali critici come il rame e il litio, indispensabili per la transizione verso AI e le nuove infrastrutture energetiche. La percezione è che i prezzi attuali non riflettano ancora la scarsità di risorse prevista per i prossimi anni.





In questo scenario di incertezza, la stabilità economica USA rimane il perno attorno a cui ruotano le scelte dei grandi fondi. La capacità di Tesla di trasformarsi in un leader della AI e la gestione dei conflitti geopolitici da parte di Trump determineranno la direzione dei mercati per l'intero esercizio. La transizione verso AI non è più solo una scelta tecnologica, ma una necessità di sopravvivenza economica per le imprese che vogliono mantenere la loro rilevanza globale in un mondo che cambia rapidamente.