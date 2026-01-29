La sfida miliardaria degli investimenti in AI: perché Meta convince il mercato mentre Microsoft rallenta



Mark Zuckerberg ha alzato il tiro, portando le previsioni di spesa per l'anno in corso in una forchetta tra 115 e 135 miliardi di dollari. Eppure, le prospettive di guadagno di Meta hanno entusiasmato il mercato, a differenza dei timori emersi per i costi crescenti di Redmond.

Questi enormi flussi di denaro alimentano i ricavi di altri giganti tecnologici, trasformando i costi di alcuni nel fatturato di altri. Il mercato dei semiconduttori ne è la prova evidente: Samsung Electronics ha visto triplicare i suoi profitti operativi. I chip di memoria, un tempo considerati una componente meno dinamica, sono diventati il cuore pulsante della rivoluzione tecnologica globale:

- la domanda di chip per l'elaborazione dati ha raggiunto livelli senza precedenti;

- le forniture faticano a soddisfare le richieste dei data center globali;

- la redditività operativa di Samsung riflette la centralità dell'hardware;

- i prezzi delle memorie ad alte prestazioni continuano a sostenere i margini;

- il settore B2B sta trainando la crescita dell'intero comparto tecnologico.





Mentre il settore tech corre, la politica monetaria USA cerca di mantenere un equilibrio delicato. Jerome Powell, presidente della FED, ha descritto un'economia statunitense su basi solide e con prospettive in netto miglioramento. Nondimeno, la decisione di mantenere i tassi stabili riflette un ampio consenso sulla necessità di non affrettare i tagli. Gli investitori guardano ora alla riunione di giugno, con la speranza che la normalizzazione dei tassi possa sostenere ulteriormente gli investimenti in AI a livello aziendale. L'outlook è chiaramente in miglioramento, ha ribadito il governatore durante la conferenza stampa.

Sul fronte valutario, il dollaro mostra segnali di vulnerabilità nonostante le rassicurazioni del tesoro statunitense. In Europa, i vertici della BCE osservano con attenzione la risalita dell'euro: una moneta troppo forte potrebbe penalizzare le esportazioni e frenare l'inflazione sotto i livelli desiderati. Ma è la SNB, la banca centrale svizzera, a preoccupare maggiormente i mercati: il rafforzamento del franco svizzero ha rotto importanti livelli di supporto grafico.



Un intervento di vendita di franchi da parte della SNB potrebbe generare turbolenze su diverse valute, influenzando indirettamente anche il cambio tra euro e dollaro.

La corsa alle infrastrutture digitali B2B non è solo una questione tecnologica, ma un motore che sposta equilibri macroeconomici tra USA, Europa e Asia. La solidità delle aziende nel gestire questi costi operativi determinerà chi guiderà i mercati nei prossimi decenni. I massicci investimenti in AI restano la priorità assoluta, ma la borsa ora chiede prove concrete che ogni dollaro speso si trasformi in profitto reale.