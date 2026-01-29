La sfida della cyber resilience aziendale: come proteggere il business dalle nuove minacce del 2025



Il Verizon Data Breach Investigations Report 2025 evidenzia come il 44% delle violazioni coinvolga oggi i ransomware, un salto notevole rispetto al 32% registrato l'anno precedente. Un altro fronte critico è quello delle terze parti: gli incidenti riconducibili a compromissioni esterne alla propria rete sono raddoppiati in dodici mesi, raggiungendo il 30% del totale. Eppure, il punto debole più sfruttato rimane il fattore umano, responsabile del 60% delle violazioni. Questa vulnerabilità è però anche la prima linea di difesa su cui le organizzazioni possono investire per costruire una vera cyber resilience aziendale.

In un mercato così turbolento, la domanda di competenze specializzate vive una fase di espansione senza precedenti. La University of Phoenix stima che la richiesta di esperti nel settore crescerà del 29% nei prossimi dieci anni, una velocità superiore alla media di quasi tutte le altre professioni. Queste figure sono gli architetti della stabilità informatica, capaci di gestire l'imprevisto e garantire che i sistemi non si fermino mai.



La conoscenza profonda dei propri strumenti e la capacità di individuare i punti deboli sono le armi principali per contrastare minacce sempre più sofisticate, alimentate dall'espansione del cloud e del cosiddetto Internet of Things (IoT).

Durante il recente Richmond Cyber resilience forum di Rimini, organizzato da Richmond Italia, il dibattito si è concentrato proprio sulla necessità di un cambio di passo culturale. Jelena Zelenovic Matone ha offerto una riflessione potente: la tecnologia è come la dinamite alla fine dell’Ottocento: uno strumento incredibilmente potente. Se usata bene, permette di costruire gallerie, strade e addirittura collegare i continenti; se usata male, può invece distruggere interi mondi. La sicurezza non dipende quindi solo dal software, ma dalla velocità con cui si impara a reagire a chi usa la tecnologia con scopi malevoli. Il futuro del business dipende dalle decisioni che vengono prese oggi sulla governance di questa potenza.

La resilienza non è solo prevenzione, ma la capacità di assorbire l'urto e ripartire.



Questo concetto è stato ribadito da Marina Carnevale di Richmond Italia, la quale ha sottolineato come le violazioni non siano più un'eventualità remota, ma uno scenario concreto. Le aziende devono essere pronte a proteggere i propri asset, i dati e soprattutto la fiducia dei clienti. In questo contesto di sicurezza informatica B2B, emergono cinque tendenze fondamentali per i prossimi mesi:

- Intelligenza artificiale nella cybersecurity: l'AI sarà centrale sia per automatizzare gli attacchi sia per migliorare la prevenzione e la capacità di risposta delle imprese.

- Zero Trust e identità digitale: si diffonderanno architetture basate sulla verifica continua degli accessi per ridurre la superficie di esposizione ai rischi.

- Crittografia e minacce quantistiche: le organizzazioni inizieranno a valutare l'impatto del calcolo quantistico sui sistemi di cifratura attuali.

- Sicurezza della supply chain: proteggere l'ecosistema dei fornitori attraverso strumenti come il Software Bill of Materials (SBOM) diventerà una priorità strategica.





- Normative e compliance: la gestione del rischio digitale entrerà stabilmente nei modelli di governance per rispondere a quadri regolatori sempre più severi.

Adottare una strategia di cyber resilience aziendale significa accettare la sfida della modernità. Non si tratta solo di installare firewall, ma di integrare la difesa digitale in ogni processo decisionale. Le minacce cyber 2025 richiedono un approccio strutturato che unisca tecnologia, cultura organizzativa e una visione di lungo periodo. Solo così la protezione dei dati può trasformarsi da costo a vantaggio competitivo, garantendo solidità e continuità operativa anche nei momenti di massima crisi digitale. Le strategie di difesa digitale più efficaci saranno quelle capaci di evolvere insieme alle minacce, mantenendo intatta la competitività delle imprese sui mercati globali.