La metamorfosi delle startup italiane e il nuovo volto dell'ecosistema dell'innovazione in Italia





Le ragioni di questa flessione sono state analizzate per la prima volta in modo analitico. Il fenomeno è riconducibile a una serie di fattori strategici:

- le fusioni tra diverse realtà societarie per creare poli più forti;

- il passaggio verso modelli di business differenti come i Venture Studio;

- la chiusura di progetti temporanei che non hanno trovato una sostenibilità economica di lungo periodo.

Il dinamismo territoriale rimane comunque concentrato in specifiche aree geografiche, con il Nord-Ovest che mantiene il ruolo di capofila. La Lombardia domina la classifica nazionale ospitando 45 strutture dedicate allo sviluppo di nuove imprese. Seguono nella top 5 delle regioni più attive:

- Lazio con 22 strutture;

- Emilia-Romagna con 21 centri;

- Campania con 17 realtà;

- Toscana con 16 incubatori.

Questo apparato non è solo un supporto teorico ma un vero generatore di sviluppo economico e lavoro qualificato, occupando direttamente circa 2.300 professionisti. Gli spazi fisici sono imponenti: ogni centro mette a disposizione mediamente 2.700 metri quadri, e la maggior parte delle strutture supera la soglia necessaria per ottenere la qualifica di incubatori e acceleratori certificati.





Le circa 5.000 startup che gravitano in questo sistema mostrano un cambiamento radicale nel loro DNA organizzativo. Si osserva un passaggio verso modelli di startup snelle e automatizzate, dove il numero medio di dipendenti per singola realtà è sceso da 7 a 4 nell'ultimo anno. Questa contrazione del personale interno suggerisce un uso più intensivo della tecnologia e dell'AI per gestire i processi aziendali. Eppure, il peso complessivo sul mercato del lavoro resta rilevante, con oltre 20.300 addetti totali e un fatturato complessivo che ha varcato la soglia dei 600 milioni di euro.

I servizi più richiesti dalle imprese riguardano l'accompagnamento manageriale e il supporto strategico nel reperimento di finanziamenti. Ma c'è un dato che emerge con forza: l'attenzione alla sostenibilità. Oltre il 63% degli incubatori seleziona i propri partner e fornitori esterni basandosi sull'impatto sociale e ambientale. Quasi la metà delle strutture monitora i propri risultati tramite metodologie rigorose, focalizzandosi in particolare sui settori della salute, del benessere e della protezione ambientale.





Un traguardo storico riguarda l'inclusività. L'ecosistema ha finalmente raggiunto la parità di genere nel proprio organico, superando i limiti degli anni passati quando la presenza femminile era ferma a circa un terzo del totale.

L'efficacia di questi centri si estende oltre la semplice incubazione. L'85% dei soggetti analizzati svolge attività parallele come la consulenza per grandi imprese e la gestione di bandi pubblici. Per sostenere questa crescita, come sottolineato da Giorgio Ciron, direttore di InnovUp, diventa cruciale che le istituzioni rendano strutturali incentivi come il credito d'imposta per gli investimenti in innovazione. Solo attraverso un supporto normativo costante l'Italia potrà garantire la competitività del proprio tessuto imprenditoriale più avanzato.