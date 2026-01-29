L'export extra UE dell'Italia accelera nel 2025 tra il boom dei beni strumentali e il successo in ASEAN



A spingere questo dinamismo sono stati soprattutto i beni intermedi e i beni di consumo non durevoli, capaci di intercettare una domanda estera sempre più selettiva e orientata alla qualità. L'ultimo mese dell'anno ha mostrato segnali particolarmente incoraggianti: l'export extra UE è tornato a salire su base annua con un incremento del 4,6%, invertendo il segno negativo osservato nel mese di novembre. Questo recupero si deve alla forza dei beni strumentali, cresciuti dell'8,2% su base tendenziale, e dei beni intermedi, che hanno segnato un balzo del 18,2%.

La mappa geografica delle esportazioni rivela direttrici di crescita sorprendenti per le imprese attive sui mercati internazionali:

- le spedizioni verso i Paesi ASEAN hanno registrato un incremento straordinario del 47,8%;

- la Svizzera si conferma un mercato fondamentale con un aumento delle vendite del 41,6%;

- la Cina mostra una ripresa con un balzo del 7,8%;

- i Paesi OPEC segnano una crescita del 4,8%.





Nondimeno, alcuni mercati tradizionali hanno mostrato segnali di rallentamento che richiedono attenzione. Le spedizioni verso la Turchia sono diminuite del 17,7%, mentre il Regno Unito ha segnato un calo del 10,5%. Anche il Giappone e i paesi del MERCOSUR hanno ridotto la loro domanda di prodotti italiani. Gli Stati Uniti, pur restando un partner di primo piano per il B2B italiano, hanno registrato una flessione marginale dello 0,4%. Sul fronte delle importazioni, il 2025 ha visto una crescita del 3,4% a fronte del calo del 3,1% registrato nel 2024. Questa inversione di tendenza è legata all'aumento degli acquisti di beni di consumo, che ha bilanciato il drastico calo delle importazioni di energia. Proprio il settore energetico ha garantito un importante sollievo ai conti nazionali: a dicembre le importazioni di energia sono crollate del 32,0%, riducendo sensibilmente il deficit del comparto. La bilancia commerciale beneficia di questa nuova configurazione: il saldo positivo di dicembre è salito a oltre 8,3 miliardi di euro, un valore superiore ai 6,9 miliardi dello stesso mese dell'anno precedente.



L'economia nazionale dimostra una resilienza notevole, adattando i flussi di eCommerce e le forniture industriali alle mutate condizioni geopolitiche. Sebbene il quarto trimestre del 2025 abbia mostrato una lieve flessione congiunturale dello 0,8%, la struttura delle esportazioni rimane orientata verso settori ad alto valore aggiunto. La domanda di beni strumentali, pur con le fisiologiche oscillazioni mensili, rimane il pilastro di un'industria che guarda con fiducia oltre i confini dell'Europa. Per le aziende italiane, i dati confermano che la diversificazione verso i mercati asiatici rappresenta una strategia vincente per mantenere quote di mercato rilevanti. Il 2025 si conferma così un anno di trasformazione: l'incremento degli acquisti dagli Stati Uniti, cresciuti del 61,1% a dicembre, sottolinea un legame economico transatlantico che diventa sempre più stretto e strategico per l'intero sistema produttivo.