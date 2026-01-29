Il ribasso del FTSE MIB e l'incertezza sul mercato finanziario

La sessione di borsa a Milano si è conclusa con una leggera contrazione che riflette le tensioni globali. Il FTSE MIB ha terminato la giornata con un calo dello 0,1% fermandosi a quota 45.076 punti. Le vendite hanno colpito in modo particolare i titoli del settore bancario italiano e le aziende tecnologiche. La prudenza degli investitori emerge chiaramente dai numeri finali.

Nel comparto finanziario le perdite sono state diffuse ma contenute. Intesa Sanpaolo ha registrato una flessione dello 0,5% seguita da Banco BPM che ha lasciato sul terreno lo 0,7%. Mediolanum ha subito una contrazione più marcata chiudendo a meno 1%. Questi movimenti indicano una rotazione dei portafogli verso asset ritenuti meno volatili in questa fase di incertezza macroeconomica.



Il colpo più duro è arrivato dal settore della tecnologia e della AI. STMicroelectronics è stata la maglia nera della seduta con un crollo del 5,7%. Il risultato risente direttamente delle notizie provenienti dagli USA dove i conti delle grandi aziende tecnologiche hanno deluso le aspettative degli operatori. Altri pesi massimi del listino hanno sofferto la pressione dei venditori:

- Telecom Italia ha ceduto quasi il 4% ;
- Leonardo ha perso il 2,6% .

Al contrario i titoli energetici hanno mostrato una forza notevole. L'aumento del prezzo del petrolio causato dalle frizioni tra USA e Iran ha spinto gli acquisti sulle società del settore estrattivo e dei servizi. Eni ha guidato i rialzi con un progresso dell'1,8% mentre Prysmian ha segnato un incremento dell'1,4%. Anche Tenaris ha beneficiato del contesto favorevole guadagnando l'1,0%. Nel comparto del lusso si è visto un segnale di risveglio: Ferrari ha terminato la seduta in rialzo dello 0,9%.


Le fluttuazioni della Borsa Italiana oggi confermano quanto gli scenari geopolitici pesino sugli investimenti finanziari di lungo periodo. Il valore finale del FTSE MIB a 45.076 punti resta comunque un riferimento solido per gli scambi futuri.


