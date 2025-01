Una donna al vertice dell'automotive: Stella Li premiata come World Car Person of the Year

Il percorso per l'assegnazione del premio è rigoroso: una lista di candidati meritevoli viene selezionata e successivamente votata da una giuria composta da 96 giornalisti del settore provenienti da 30 paesi. In passato, nomi illustri come Adrian Newey, leggenda del design di Formula Uno, e Akio Toyoda, dirigente di Toyota, hanno ricevuto questo riconoscimento.

Il 2024 è stato un anno di successi per BYD, con una forte espansione globale e risultati senza precedenti. Oltre al consolidato successo in Cina, i veicoli a nuova energia dell'azienda hanno guadagnato quote di mercato importanti in paesi come Brasile e Messico, rafforzando la presenza in regioni strategiche come l'Europa. Un traguardo significativo è stata la produzione del decimilionesimo veicolo a nuova energia nel novembre 2024, un primato nell'industria.

L'azienda impiega oltre 900.

000 persone in tutto il mondo, di cui più di 110.000 sono dedicate alla ricerca e sviluppo, dimostrando il forte impegno per l'innovazione tecnologica. BYD ha introdotto innovazioni di rilievo come il motore elettrico più veloce al mondo nella produzione di massa (23.000 giri/min) presente nella SEALION 7, e i veicoli Super Ibridi DM-i (Dual Mode Intelligent), progettati per un'efficienza superiore.

L'approccio di BYD va oltre l'industria automobilistica, seguendo una strategia integrata che include la produzione di energia da fonti rinnovabili e il suo stoccaggio. "Sono incredibilmente onorata di ricevere questo premio," ha commentato Stella Li, aggiungendo "Questo riconoscimento appartiene ai 110.000 ingegneri di ricerca e sviluppo di BYD, che continuano a garantire innovazioni all’avanguardia nei nostri veicoli elettrici e nella tecnologia Super Ibrida DM-i.



Sono felice di contribuire a portare queste soluzioni sostenibili nelle mani di un numero sempre maggiore di consumatori in tutto il mondo."

Jens Meiners, presidente emerito dei World Car Awards, ha sottolineato che: "Stella Li ha colpito la giuria per il suo eccezionale contributo alla crescita globale di BYD. La sua visione e il suo intuito hanno permesso all’azienda di affermarsi rapidamente come un leader del settore." Ha poi aggiunto: "La sua influenza si estende ben oltre BYD, plasmando l’intera industria automobilistica. Siamo lieti di annunciare Stella Li come World Car Person of the Year 2025."

Il premio "World Car Person of the Year" è parte del percorso "The Road to the World Car Awards", che include test drive e valutazioni approfondite. La 21esima edizione culminerà con una cerimonia al New York International Auto Show in aprile.



BYD sarà protagonista anche nella categoria "World Urban Car of the Year", con la Mini Seagull/Dolphin tra i modelli selezionati.