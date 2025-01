Salario minimo Ue, la corte di giustizia blocca la direttiva





La direttiva europea sul salario minimo, pensata per migliorare le condizioni di lavoro in tutta l'Unione, potrebbe non vedere mai la luce. Un parere della Corte di Giustizia Europea ha sollevato dubbi sulla sua compatibilità con le competenze dell'UE.

La proposta mirava a uniformare i salari minimi legali attraverso la promozione della contrattazione collettiva. L’obiettivo era garantire retribuzioni più eque, ma la Corte sembra non essere d'accordo.

Nicholas Emiliou, avvocato generale della Corte, ha espresso un parere negativo. Secondo lui, la direttiva interviene in un ambito – quello delle retribuzioni e dei diritti di associazione – che rientra nelle competenze nazionali, non in quelle dell'Unione.