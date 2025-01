Quanto è stata sorprendente la performance dell'export italiano nel 2024 secondo l'ISTAT

790 milioni di euro, benché inferiore agli 8.104 milioni di euro di dicembre 2023. Ma cosa ci dicono esattamente questi numeri e quali sono i principali mercati e prodotti che trainano l'export italiano?

Analizzando i settori, l'Italia ha visto una crescita notevole nelle vendite di energia (+5,4%), beni di consumo non durevoli (+16,5%) e durevoli (+14,8%), e beni intermedi (+4,7%). Questi comparti si confermano pilastri fondamentali dell'economia nazionale, contribuendo in modo sostanziale al bilancio commerciale estero. In particolare, l'aumento dell'export di beni di consumo, sia durevoli che non, suggerisce una domanda solida, soprattutto nei paesi emergenti, ma anche in quelli tradizionali come il Regno Unito, che ha visto un aumento delle vendite italiane dell'11,5%. La crescita dell'export di energia, sebbene più modesta rispetto ad altri settori, sottolinea la costante rilevanza della produzione e delle risorse naturali per il paese, che trovano un mercato in continua espansione, nonostante le fluttuazioni dei prezzi dell'energia a livello mondiale.

Nonostante ciò, non tutti i settori hanno registrato un andamento positivo. Le esportazioni di beni strumentali e di consumo durevoli hanno subito un calo, rispettivamente del -7,5% e del -9,4%. Questo fenomeno potrebbe essere il risultato di una domanda più debole in alcune aree chiave, come Stati Uniti e Cina, mercati tradizionali che hanno visto una contrazione delle importazioni italiane. La distribuzione geografica dell'export italiano rivela incrementi notevoli verso i paesi ASEAN (+39,9%) e una performance solida verso il Regno Unito (+11,5%). La crescita delle esportazioni verso i paesi ASEAN (Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam) sottolinea l'apertura crescente del mercato asiatico, che si conferma cruciale per l'industria italiana, soprattutto nei settori della moda, dell'alimentare e dell'energia.

Al contrario, si osserva una diminuzione delle vendite verso Cina (-6,0%), Stati Uniti (-3,7%) e paesi OPEC (-1,6% in Algeria, Angola, Congo, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emirati Arabi). Questi cali potrebbero riflettere dinamiche complesse legate a tensioni geopolitiche e a una competizione sempre più agguerrita da parte di altri attori economici globali. In particolare, la flessione dell'export verso la Cina potrebbe essere collegata a una domanda in rallentamento in alcuni settori industriali e all'incertezza che riguarda la politica commerciale cinese. Per quanto riguarda l'avanzo commerciale, che si verifica quando le esportazioni superano le importazioni, i dati ISTAT mostrano un saldo positivo per l'Italia.

L'avanzo è pari a 12.427 milioni di euro, inferiore ai 13.



112 milioni dello stesso mese dell'anno precedente, ma ciò non sminuisce la performance complessiva, che resta positiva. Ciò indica che il paese continua a vendere più beni e servizi all'estero di quanti ne acquisti, generando un saldo positivo nella sua bilancia commerciale. Tuttavia, mentre le esportazioni italiane mostrano una crescita moderata, il panorama delle importazioni non è altrettanto uniforme. Le importazioni da paesi come gli Stati Uniti (-27,5%), i paesi OPEC (-15,1%) e il Mercosur (-4,5% in Argentina, Brasile e Uruguay) sono in netta diminuzione.

Al contrario, si è registrato un forte incremento degli acquisti da paesi come l'ASEAN (+93,0%), l'India (+39,6%), la Turchia (+18,2%), la Cina (+15,7%) e la Svizzera (+14,5%), come un segnale di una crescente domanda di beni strumentali, beni intermedi e prodotti di consumo durevoli.



Questi dati suggeriscono un recupero della fiducia in alcuni settori industriali e una rinnovata competitività italiana nei settori tecnologici e infrastrutturali. Alla luce dei dati aggiornati da ISTAT, l'export italiano si trova in una fase positiva, malgrado alcune aree abbiano subito una contrazione. Ci sono, infatti, altri settori che continuano a essere trainanti e strategici. In sostanza, l'export italiano dimostra una notevole resilienza e competitività.