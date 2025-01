Microsoft supera le stime con l'AI, ma deepseek agita il mercato

Le aspettative di Wall Street erano più contenute, con previsioni di 3,11 dollari per azione e ricavi pari a 68,9 miliardi di dollari.

Le azioni della società, il cui valore complessivo è di 3,28 trilioni di dollari, hanno registrato un aumento di circa l'8% negli ultimi 12 mesi. Questa crescita è stata trainata dai massicci investimenti nel settore dell'AI, con un piano di spesa di 80 miliardi di dollari previsto per quest'anno. Anche Meta ha adottato una strategia simile, confermando la forte competizione tra le grandi aziende tecnologiche statunitensi nella corsa all'AI.

"Stiamo innovando in tutta la nostra infrastruttura tecnologica, aiutando i clienti a sbloccare il pieno potenziale dell'AI per cogliere le enormi opportunità che ci attendono", ha dichiarato Satya Nadella, presidente e amministratore delegato di Microsoft.

"Il nostro business legato all'AI ha già superato un fatturato annuo di 13 miliardi di dollari, con una crescita del 175% su base annua".

Amy Hood, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Microsoft, ha comunicato che i ricavi del settore cloud sono stati di 40,9 miliardi di dollari, con un incremento del 21% rispetto all'anno precedente. "Rimaniamo impegnati a bilanciare la disciplina operativa con continui investimenti nella nostra infrastruttura cloud e AI", ha aggiunto Hood.

L'annuncio dei risultati di Microsoft è arrivato dopo un periodo di vendite massicce delle azioni di aziende esposte al settore dell'AI. Questo ribasso è stato innescato da DeepSeek, un'azienda cinese che ha annunciato di aver sviluppato un modello di AI con prestazioni simili a quelle delle aziende statunitensi, ma con costi di sviluppo notevolmente inferiori.

In seguito a questa notizia, il produttore di chip Nvidia ha perso circa 600 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, anche se nei giorni successivi ha recuperato parte del valore perso.

La notizia di DeepSeek ha sollevato interrogativi sull'effettivo valore dell'incremento di 5 trilioni di dollari del valore di mercato delle cosiddette "magnifiche sette" aziende tecnologiche di Wall Street: Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Nvidia e Tesla. Questi guadagni hanno contribuito in modo significativo all'aumento di circa il 70% dell'indice S&P 500 nello stesso periodo. Tuttavia, la crescita ha subito un rallentamento a causa delle preoccupazioni sulla redditività degli investimenti in AI, stimati in oltre 200 miliardi di dollari nell'ultimo anno e con ulteriori spese previste per quest'anno.



Questi risultati di Microsoft pongono l'accento sulla complessa dinamica del mercato dell'AI, con grandi investimenti e grandi ritorni, ma anche nuove sfide e l'arrivo di nuovi competitor che potrebbero mettere in discussione lo status quo.