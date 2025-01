Mercati asiatici in rialzo spinti dalla tecnologia, il dollaro resta forte, finita la paura per DeepSeek

Le festività del Capodanno lunare hanno ridotto le contrattazioni, con le borse chiuse in Cina continentale, Hong Kong, Taiwan, Singapore e Corea del Sud. Nonostante ciò, l'indice Nikkei giapponese ha registrato un aumento dell'1%, interrompendo tre giorni consecutivi di perdite. Anche l'indice di riferimento australiano ha guadagnato lo 0,6%, con il sottoindice dei titoli tecnologici in crescita dell'1,8%.

I future sull'indice S&P 500 americano sono saliti dello 0,2%, seguendo un aumento dello 0,9% per l'indice cash durante la notte. I future del Nasdaq hanno indicato un aumento dello 0,4%, dopo un rally del 2%. Il Nasdaq, fortemente orientato alla tecnologia, aveva subito un calo di oltre il 3% nella sessione precedente, dopo che la popolarità dell'app della startup cinese DeepSeek ha messo in discussione le elevate valutazioni dei produttori di chip statunitensi come Nvidia e altri protagonisti della rivoluzione dell'AI.

Sembrava esserci un senso di sollievo nel rally soprattutto a causa di un consenso che si sta formando secondo cui, anche se apparentemente impressionante, DeepSeek non avrà la capacità di scalare per sconvolgere veramente lo spazio dell'AI e, semmai, il modello a basso costo dell'azienda aumenterà effettivamente la domanda di GPU.

L'attenzione ora si sposta sugli utili delle grandi aziende tecnologiche previsti per la giornata a Wall Street, tra cui i risultati di Meta Platforms, Microsoft e Tesla. La Federal Reserve annuncerà anche una decisione politica, anche se si prevede che i tassi di interesse rimarranno invariati.

L'indice del dollaro, che misura la valuta rispetto a sei principali rivali, è rimasto stabile a 107,91, dopo due giorni di aumenti consecutivi dello 0,2%. La scorsa settimana si era chiuso con un calo dello 0,6%, a seguito delle valutazioni degli operatori che consideravano i dazi del presidente Trump più moderati del previsto dopo le minacce di ingenti prelievi durante la campagna elettorale.

Tuttavia, martedì, la Casa Bianca ha ribadito l'intenzione di applicare dazi a Canada e Messico a partire da sabato - che in precedenza Trump aveva indicato come il 25% - e ha detto che il presidente stava anche valutando nuovi dazi sulla Cina. Il peso messicano è leggermente aumentato a 20,5169 per dollaro, mentre il dollaro canadese si è rafforzato leggermente a 1,4394 contro il biglietto verde. Lo yuan ha guadagnato lo 0,2% nelle negoziazioni offshore, attestandosi a 7,2597 per dollaro. L'euro è salito a 1,0442 dollari, la sterlina è cresciuta dello 0,2% a 1,2462 dollari. Lo yen si è rafforzato dello 0,2% a 155,24 per dollaro, ottenendo un certo sostegno dai verbali della riunione politica di dicembre della Bank of Japan, che ha segnalato l'intenzione del consiglio di continuare con l'inasprimento monetario. Il dollaro australiano è sceso dopo che una lettura inferiore alle aspettative sull'inflazione al consumo ha aperto la porta a un taglio dei tassi di interesse il prossimo mese.



Il dollaro australiano è sceso dello 0,4% a 0,6229 dollari.

I prezzi del petrolio sono leggermente diminuiti, con i future sul petrolio Brent in calo dello 0,2% a 77,35 dollari al barile, dopo essersi stabilizzati in rialzo dello 0,5% durante la notte. I future sul greggio West Texas Intermediate statunitense sono scesi di circa lo 0,1% a 73,70 dollari, dopo l'aumento dello 0,8% di martedì.