Istat: a gennaio cresce la fiducia di imprese e consumatori





In una situazione geopolitica decisamente complessa e carica di incognite, con anche lo stato di crisi di Germania e Francia, e l'avvento della seconda era Trump, la stabilità del governo italiano ha i suoi effetti evidenti. E il clima del Paese ne risente positivamente. Infatti a gennaio 2025 l'indice di fiducia delle imprese aumenta per il secondo mese consecutivo riportandosi per la prima volta sul livello stimato ad aprile 2024. L'aumento dell'indicatore è trainato dal comparto manifatturiero e, soprattutto, da quello delle costruzioni.



Il clima di fiducia dei consumatori torna ad aumentare dopo tre mesi consecutivi di calo: la dinamica positiva dell'indice è la sintesi di valutazioni complessivamente in miglioramento specialmente sulla situazione economica generale e su quella futura; le opinioni sul quadro personale e quello corrente sono improntate ad un più cauto ottimismo.