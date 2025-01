Intelligenza artificiale Made in Italy: avatar digitali per la sanità da QuestIT

Ofelia è stata scelta per il progetto proprio per le sue origini toscane. Il suo compito principale è fornire informazioni e supporto a pazienti e cittadini.

dietro alla creazione di Ofelia c'è QuestIT, una tech company del gruppo Vection Technologies specializzata in tecnologie AI. Secondo Ernesto Di Iorio, ceo di QuestIT, "Ofelia è un assistente virtuale di ultima generazione, in grado di rispondere chiaramente e con precisione alle richieste degli utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7". Può fornire informazioni utili come contatti, posizioni dei reparti, modalità per analisi e ritiro referti. Di Iorio ha inoltre espresso orgoglio per poter collaborare con una realtà del territorio come l’AOUsenese che guarda al futuro con ambizione.

oltre a Ofelia, l'AOUsenese ha introdotto altri due avatar sul suo sito, sempre creati da QuestIT. Uno è chiamato Guido e l'altro AOUSIA (acronimo di AOUS e Intelligenza Artificiale), un digital twin neutro con le sembianze di un robot. Tutti e tre gli avatar sono a disposizione degli utenti, che possono interagire con quello che preferiscono.

i tre avatar forniscono un servizio di assistenza virtuale agli utenti che visitano il sito internet dell'azienda ospedaliera. L'introduzione di questi strumenti testimonia l'impegno nel migliorare l'accesso alle informazioni e i servizi sanitari per tutta la comunità.