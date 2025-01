Germania, una locomotiva in panne?

L'associazione degli industriali tedeschi non esclude che, in caso di nuove politiche protezionistiche da parte degli Stati Uniti, con l'introduzione di dazi sui prodotti tedeschi, il calo del PIL potrebbe arrivare fino a -0,5%.

Secondo Peter Leibinger, presidente della BDI, la crisi non è solo una conseguenza della pandemia e della guerra in Ucraina, ma è il risultato di una debolezza strutturale che ha origine nel 2018 e che i governi non sono stati in grado di affrontare. "La situazione è molto grave, l'atmosfera è pessima e non si tratta solo di pettegolezzi o pessimismo: la crescita dell'industria in particolare ha subito una interruzione strutturale" ha dichiarato Leibinger. Il presidente di BDI ha sottolineato la necessità di interventi urgenti, come investimenti pubblici in infrastrutture, riduzione della burocrazia, prezzi dell'energia più bassi e una strategia chiara per rafforzare l'innovazione e la ricerca.

La Germania, un tempo considerata un modello di stabilità economica, si trova ora ad affrontare una serie di sfide strutturali che ne minano la competitività. Tra i fattori che contribuiscono a questa crisi, spiccano l'eccessiva burocrazia, gli alti costi energetici e la carenza di manodopera qualificata. Il settore manifatturiero, in particolare l'industria automobilistica, ha subito un forte calo della produzione, con conseguenti riduzioni di personale, come dimostrato dai tagli previsti da Volkswagen. Le principali aziende tedesche, presenti nella classifica Fortune 500 Europe, hanno annunciato oltre 60.000 licenziamenti nel corso dell'ultimo anno. Un altro problema è il calo della domanda proveniente dalla Cina, dove i consumatori preferiscono sempre più i prodotti nazionali, considerati più competitivi, e non dobbiamo dimenticare l'invecchiamento della popolazione che porta ad una carenza di manodopera specializzata.

Queste previsioni arrivano in un momento delicato, con le elezioni anticipate del 23 febbraio 2025, causate dalla crisi politica che ha portato alla dissoluzione della coalizione di governo guidata dal cancelliere Olaf Scholz. Le elezioni saranno cruciali per il futuro del paese, ma l'incertezza politica potrebbe ulteriormente aggravare la situazione economica. Secondo gli ultimi sondaggi, la CDU è in vantaggio con oltre il 30%, seguita dal partito di estrema destra AfD con circa il 20%. Il partito SPD si attesta intorno al 16-18%, mentre i Verdi sono tra il 12 e il 14%. In occasione delle prossime elezioni la BDI ha presentato un'”Agenda per la crescita” con cinque punti principali: riduzione delle tasse per le imprese al 25%, interventi sui prezzi dell'energia, investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, eliminazione dei costi derivanti dalla burocrazia e rafforzamento dell'Europa.