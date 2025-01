Fed: tassi fermi, cosa significa per i mercati?

La reazione di Wall Street non si è fatta attendere. Gli indici azionari hanno ampliato le perdite, con gli investitori che si interrogano sulla possibilità di un nuovo aumento dell'indice dei prezzi al consumo. La situazione economica, secondo la Fed, è "incerta", e il Comitato rimane vigile sui rischi per il suo duplice mandato: la stabilità dei prezzi e la massima occupazione.

In sintesi, la Fed mantiene la sua politica restrittiva per contrastare l'inflazione, nonostante le pressioni per un taglio dei tassi. I mercati reagiscono con incertezza, temendo un possibile rialzo dei prezzi e riflettendo sulla fragilità del quadro economico.