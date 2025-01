Fanta, settant'anni di gusto italiano e uno

Questo desiderio si concretizzò nel 1955 con la nascita di Fanta, inizialmente pensata per il mercato italiano e in seguito diffusa in tutto il mondo a partire dal 1958, quando fu introdotta negli Stati Uniti. Da lì il suo successo fu inarrestabile, diventando uno dei marchi più riconoscibili di The Coca-Cola Company a livello globale.

Il legame con l'Italia si traduce in un concreto impegno per l'acquisto di materie prime locali. Coca-Cola, infatti, acquista mediamente negli ultimi cinque anni circa un quarto della produzione disponibile di succo di arance italiane destinato alle bibite analcoliche. Questa scelta, insieme all'acquisto di limoni siciliani e calabresi, sottolinea l'attenzione dell'azienda verso il territorio e le sue eccellenze. La collaborazione con i fornitori locali è decennale e si estende anche a prodotti destinati all'esportazione, contribuendo così al valore dell’export delle materie prime italiane più apprezzate.

“I settanta anni di Fanta sono per noi un omaggio alle origini italiane di uno dei marchi più conosciuti di Coca-Cola a livello globale”, afferma Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità Coca-Cola Italia. La collaborazione con i fornitori della filiera degli agrumi e le società di imbottigliamento come Coca-Cola HBC Italia e Sibeg è fondamentale per la presenza dell'azienda in tutto il territorio italiano, dove produce da quasi un secolo.

La gamma Fanta in Italia vanta due prodotti con Indicazione Geografica Protetta (IGP): Fanta Aranciata Rossa Zero Zuccheri Aggiunti con succo di "Arancia Rossa di Sicilia IGP" e Fanta Limonata Zero Zuccheri Aggiunti con succo di "Limone di Siracusa IGP".

Queste scelte testimoniano l'impegno di Coca-Cola nel valorizzare le eccellenze del territorio italiano.

Coca-Cola sostiene inoltre l'innovazione e la sostenibilità della filiera agrumicola siciliana attraverso progetti dedicati all'uso responsabile dell'acqua e alla promozione dell'economia circolare. La collaborazione decennale con il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, ha portato all'introduzione di stazioni meteorologiche con sensori e droni per la gestione dell'irrigazione e all'utilizzo sperimentale di impianti di desalinizzazione portatili, evidenziando l'attenzione dell'azienda verso la sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle risorse del territorio.