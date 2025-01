Alibaba sfida l'intelligenza artificiale con Qwen 2.5, supera a desta DeepSeek e mette in crisi il modello USA

1-405B di Meta.

La sfida tra Alibaba e DeepSeek è diventata interessante quando DeepSeek ha lanciato il suo assistente AI basato sul modello DeepSeek-V3 il 10 gennaio, seguito dal modello R1 il 20 gennaio. Questi lanci hanno avuto un impatto significativo sulla Silicon Valley, generando un aumento nelle azioni tecnologiche cinesi. Sembra che i bassi costi di sviluppo e utilizzo di DeepSeek abbiano spinto gli investitori a dubitare delle grandi spese delle principali aziende di AI negli Stati Uniti. Il successo di DeepSeek ha scatenato una competizione tra le aziende cinesi per migliorare i propri modelli di intelligenza artificiale.

Infatti, dopo due giorni dal rilascio di DeepSeek-R1, ByteDance, proprietaria di TikTok, ha presentato una versione aggiornata del suo modello di AI.

La velocità con cui si muovono queste aziende e il fervore che c'è nella competizione è ben espressa dal rilascio di Alibaba di Qwen 2.5, un'azione che ha portato tutti a chiedersi se si sia in una vera e propria nuova era per l'intelligenza artificiale. Alibaba ha affermato che il suo modello è migliore di quelli di OpenAI e Meta, ma, come sempre, saranno i test degli analisti a decretare chi ha la migliore AI.