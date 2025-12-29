L'oro e l'argento in volo: i metalli preziosi in rialzo record spingono i mercati asiatici



Il metallo bianco, l'argento, ha registrato un aumento ancora più spettacolare, crescendo del 178% nell'anno.

Questo impetuoso rally metalli preziosi

- è sostenuto da un mix potente di fattori macroeconomici. Non si tratta solo delle aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della FED; è anche una reazione tangibile alle crescenti incertezze geopolitiche e fiscali globali. L'esperto Charu Chanana, capo stratega degli investimenti presso Saxo, ha evidenziato come le preoccupazioni sull'offerta si siano aggiunte a questi fattori, trasformando il movimento dei prezzi in qualcosa di parabolico. Ciononostante, questa corsa quasi verticale di fine anno, specialmente per l'argento, solleva preoccupazioni sull'aumento della volatilità. Nel breve termine, il rischio principale è di natura tecnica e legato al posizionamento degli investitori.

La prospettiva a lungo termine per l'oro e l'argento rimane comunque positiva. La continua incertezza fiscale e il perdurante disagio geopolitico, insieme alla domanda di diversificazione degli asset, fanno pensare che ogni correzione possa rappresentare un'opportunità di acquisto.



Gli investitori di lungo periodo potrebbero vedere questi pullback

- come momenti ideali per ricostruire l'esposizione al settore degli investimenti oro e argento 2024.

La performance eccezionale dei mercati azionari asiatici

I mercati azionari globali hanno chiuso l'anno in modo dinamico. L'indice MSCI più ampio delle azioni dell'Asia-Pacifico ha guadagnato lo 0,5%, segnando un ottimo inizio per l'ultima settimana di scambi. Molti listini asiatici hanno registrato guadagni a doppia cifra, grazie agli investitori che hanno superato le preoccupazioni legate alle tariffe e hanno puntato forte sull'AI. La performance più impressionante è venuta dalla Corea del Sud. L'indice Kospi è balzato dell'1,7%, raggiungendo un picco di quasi due mesi. Il suo aumento annuale è arrivato a uno sbalorditivo 75%, proiettandolo verso il guadagno annuale più robusto dal 1999. Si tratta del mercato azionario principale con la migliore performance a livello mondiale.

Anche le altre piazze finanziarie asiatiche hanno dimostrato grande vitalità.



Ecco le performance annuali delle principali piazze asiatiche che hanno beneficiato delle forti attese sui tassi e delle scommesse sull'AI:

- Corea del Sud (Kospi): +75%;

- Giappone (Nikkei): +27% (nonostante un leggero calo giornaliero);

- Taiwan: +25% (con azioni che hanno toccato un nuovo record storico);

L'umore positivo è destinato a contagiare anche l'Europa, in attesa della riapertura dei mercati dopo le festività.

Yen sotto pressione e la scommessa sulla Federal Reserve

Il sentiment

- sui mercati è fortemente legato alle mosse delle banche centrali, in particolare la FED e la Bank of Japan (BOJ). Il focus degli investitori in questa settimana breve sarà puntato sui verbali dell'ultima riunione della FED, la cui pubblicazione è prevista per martedì. La banca centrale statunitense ha già ridotto i tassi all'inizio del mese e ha proiettato solo un ulteriore taglio per l'anno prossimo. Ciononostante, gli operatori di mercato hanno già prezzato almeno due o più tagli, mantenendo il dollaro sotto pressione.



L'indice del dollaro, che misura la performance

- del biglietto verde rispetto a sei valute rivali, si è mantenuto stabile, ma è destinato a chiudere l'anno con un calo del 9,5%, il più ripido dal 2017.

Sul fronte orientale, lo yen giapponese ha mostrato una lieve ripresa, salendo dello 0,2% nei confronti del dollaro USA. Questo rafforzamento è giunto dopo che un sommario delle opinioni della riunione politica della BOJ di dicembre ha rivelato un orientamento leggermente più hawkish. Molti membri del consiglio vedono la necessità di ulteriori aumenti del tasso di riferimento della BOJ. La banca centrale nipponica aveva aumentato i tassi all'inizio di questo mese, un movimento ampiamente atteso, ma i mercati erano rimasti delusi dai commenti successivi che suggerivano che la banca non aveva fretta di procedere con un altro rialzo. Questo aveva depresso lo yen e alimentato timori di intervento tra gli operatori, specialmente dopo i forti avvertimenti verbali lanciati dai funzionari di Tokyo la scorsa settimana. Le dinamiche in Asia, dunque, restano strettamente interconnesse con le decisioni monetarie oltreoceano.



