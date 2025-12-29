Borse europee, perché gli investitori puntano al 2026: la FED, l'argento e i mercati finanziari Europa 2026



L'attenzione è tutta rivolta ai prossimi appuntamenti macroeconomici. Saranno cruciali i verbali della più recente riunione dell'istituto guidato da Jerome Powell, in programma per martedì 30 dicembre. Queste note potranno offrire indicazioni più precise sul calendario dei tagli tassi FED

- per il prossimo biennio. A ciò si aggiunge l'analisi attenta dei dati sul mercato del lavoro americano:

- si attendono i numeri sugli occupati settimanali Adp;

- si attendono i report sui sussidi di disoccupazione. L'allentamento della stretta monetaria appare, per molti, una certezza strategica che sta guidando le decisioni strategiche. La cautela domina le principali piazze finanziarie in questa ultima settimana di negoziazioni. A Milano, il FTSE MIB mostra una variazione piatta, replicando l'andamento del CAC 40 di Parigi. Il DAX 40 di Francoforte riesce a guadagnare appena lo 0,23%. Questo quadro misto riflette la perdurante incertezza geopolitica, la quale, insieme alle prospettive di tassi più bassi, alimenta la frenesia sui mercati delle materie prime.



I metalli preziosi hanno vissuto giorni di euforia, seguiti da una naturale fase di realizzo. L'argento, in particolare, aveva toccato un picco storico, superando gli 80 dollari l'oncia. L'accumulo dall'inizio dell'anno si attestava a un impressionante +160%. Già venerdì 26 dicembre, l'argento aveva infranto la soglia simbolica dei 75 dollari l'oncia per la prima volta in assoluto. Questo slancio senza precedenti è stato sostenuto primariamente dalla paura economica e dalle tensioni internazionali, elementi che spingono gli investimenti metalli preziosi. Ciononostante, gli investitori più tattici hanno cominciato a monetizzare i profitti. Si notano prese di beneficio su platino e palladio, che avevano anch'essi segnato nuovi massimi recenti. Anche l'oro spot è interessato da queste vendite, pur rimanendo vicino ai 4.480 dollari l'oncia. L'oro è proiettato a chiudere il suo anno migliore dal 1979, con un incremento superiore al 70%. Sul fronte energetico, l'olio greggio è in rialzo. Questo incremento è strettamente correlato al fallimento dei negoziati di pace in Ucraina tenutisi nel fine settimana in Florida.



Inoltre, le dichiarazioni del governo cinese, che ha manifestato l'intenzione di supportare vigorosamente l'economia della Repubblica Popolare nel prossimo anno, hanno fornito ulteriore spinta. Il Wti è salito oltre i 57 dollari al barile, mentre il Brent ha superato i 61 dollari. Anche il prezzo del gas naturale ad Amsterdam è progredito, puntando verso i 29 euro al megawattora. Sul mercato valutario, l'euro/dollaro si mantiene stabile, saldo ampiamente sopra quota 1,17. A livello globale, la Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in territorio negativo. L'indice Nikkei ha ceduto lo 0,44% attestandosi a 50.526,92 punti. L'indice più ampio, il Topix, ha invece registrato una crescita modesta dello 0,10% a 3.426,52 punti. Gli scambi in Asia sono stati generalmente modesti, con gli occhi degli operatori fissi sulla volatilità e i realizzi di profitto osservati nel comparto dell'argento. L'incertezza sulla politica monetaria e l'andamento dei tagli tassi FED

- continueranno a definire la direzione strategica dei mercati finanziari Europa 2026.



