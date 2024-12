Ucraina: nessun cessate il fuoco in vista, stop al gas russo il Moldovia, problemi per il business

Dopo timidi segnali di apertura al dialogo, come la telefonata tra Putin e Olaf Scholz e un colloquio informale con Donald Trump, le possibilità di pace sembrano allontanarsi. L'occidente teme che Putin stia prendendo tempo per consolidare i territori occupati.

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato che il presidente non ha in programma incontri con leader stranieri nei primi giorni di gennaio e che non si vede una via per un processo di pace, a causa delle presunte richieste inaccettabili del governo di Kiev.

Il premier slovacco Robert Fico ha tentato di mediare, offrendo Mosca come sede per i negoziati. Ha anche accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di non volere il cessate il fuoco e ha minacciato di bloccare l'elettricità all’Ucraina.

Zelensky ha risposto che Fico segue gli ordini di Mosca e danneggia il suo paese, allontanandolo dall'UE.

L'energia è un punto critico. La Russia usa le forniture di gas per esercitare pressione sull'Europa. Gazprom ha interrotto il gas alla Moldavia dal primo gennaio, dicendo che il governo di Chisinau non paga i suoi debiti. Il governo moldavo non riconosce questi debiti e condanna la "tattica repressiva" di Mosca.

Il contenzioso sul gas è precedente alla guerra in Ucraina. I rapporti tra Russia e Moldavia sono peggiorati da quando il governo moldavo ha accelerato il processo di integrazione nell’UE. La presidente moldava Maia Sandu, europeista convinta, è stata confermata per un secondo mandato, in un'elezione accusata di ingerenze del Cremlino.