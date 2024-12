Nuove dazi USA nel 2025: cosa cambierà per le imprese italiane e le PMI

Penrose, oltre a studi recenti come Elogio della piccola impresa e Nulla è come prima.

Le argomentazioni contrarie alle PMI si concentrano spesso sulla loro presunta incapacità di innovare e crescere a causa delle loro dimensioni ridotte e della loro struttura basata sulle relazioni personali. Si sostiene che queste imprese, a differenza delle grandi aziende con rigide gerarchie e ruoli definiti, sarebbero più fragili e destinate al fallimento, minando il sistema socio-economico. Questa narrazione, però, non tiene conto della capacità delle PMI di adattarsi rapidamente e di innovare grazie alla loro flessibilità, a patto che abbiano accesso a capitali propri o finanziamenti.

Il sistema economico mondiale sta subendo una trasformazione significativa. È fondamentale comprendere la natura di questo cambiamento per evitare errori passati e delegittimare il ruolo positivo delle piccole imprese.

Un punto chiave è il possibile ritorno a tariffe aggressive da parte degli Stati Uniti, promosse dal presidente Donald Trump. Queste tariffe, che potrebbero includere un'imposta del 20% sui beni importati, sono viste dai sostenitori come un modo per rilanciare la produzione interna e creare posti di lavoro. I critici, invece, temono un aumento dell'inflazione, una contrazione dell'occupazione e una possibile recessione. Viene spesso citato l'esempio negativo dello Smoot-Hawley Trade Act del 1930, che aumentò le tariffe su migliaia di beni, portando al disastro.

Tuttavia, è fondamentale capire le differenze tra la situazione degli Stati Uniti nel 1930 e quella attuale. Allora, gli Stati Uniti producevano più di quanto consumassero, mentre oggi la situazione è opposta. Oggi, gli Stati Uniti importano beni e servizi per soddisfare la loro domanda interna, a differenza della Cina, che esporta beni prodotti in eccesso.

Le tariffe, in sostanza, possono agire come una forma di svalutazione della valuta, riducendo i consumi interni e aumentando i tassi di risparmio. In una situazione di consumi eccessivi, come quella degli Stati Uniti, questo potrebbe stimolare la produzione interna, aumentare l'occupazione e migliorare gli standard di vita. Le tariffe potrebbero, quindi, indirizzare la domanda verso beni e servizi prodotti all'interno, portando a una crescita del PIL, con conseguente aumento dell'occupazione e dei salari.

Gli Stati Uniti, quindi, potrebbero ridurre il loro ruolo di consumatore globale. L'obiettivo non sarebbe proteggere settori specifici, ma contrastare la tendenza pro-consumo e anti-produzione che caratterizza l'economia americana. In altre parole, le tariffe potrebbero essere uno strumento per eliminare l'adattamento automatico degli Stati Uniti agli squilibri commerciali globali.



È essenziale comprendere che i dazi sono uno strumento che può migliorare o peggiorare l'economia a seconda delle circostanze. In un'economia con consumi eccessivi, bassi risparmi e una quota manifatturiera in calo, l'attenzione dovrebbe concentrarsi sulle cause di tali squilibri e sulle politiche che potrebbero invertire la rotta, come i dazi.

Queste politiche, se applicate con attenzione e sperimentate in modo mirato, potrebbero ribaltare il ciclo economico che affligge soprattutto l'Europa, vittima di una politica "export lead" che ha depresso i mercati interni, favorendo bassi salari e precariato.

Le sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia, in seguito all'invasione dell'Ucraina, hanno portato alla luce queste problematiche, evidenziando il meccanismo di funzionamento dell'Unione Europea e dell'economia globale.



Non bisogna, quindi, avere una visione ideologica del libero mercato. Un cambiamento politico potrebbe portare a politiche economiche positive, anche se tutto questo crea incertezza, ma è necessario trarne gli insegnamenti giusti.