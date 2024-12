NASPI: cosa cambia nel 2025 e perché sarà più difficile riceverla

Ora, le dimissioni hanno un peso maggiore. Per poter accedere all'indennità, sarà necessario aver lavorato almeno 13 settimane dopo le dimissioni.

Questa stretta deriva dal fatto che la NASPI è destinata a chi perde il lavoro involontariamente. Le dimissioni, per loro natura, escludono l'accesso a questa indennità. Quando un'azienda licenzia un dipendente, deve versare un contributo, chiamato ticket di licenziamento, per finanziare la sua NASPI. Nel 2024, questo ticket è pari a 635,67 euro per ogni anno di servizio, con un massimo di 1.916,01 euro per chi ha lavorato oltre 3 anni con la stessa azienda.

Spesso, gli interessi di datore di lavoro e dipendente sulla NASPI non coincidono. Il datore potrebbe preferire che il dipendente si dimetta per non pagare il ticket. Al contrario, il dipendente preferirebbe il licenziamento per accedere alla NASPI.

In alcuni casi, le due parti si accordavano: il dipendente si dimetteva e poi trovava un breve impiego per ottenere nuovamente la NASPI. Questa prassi viene ora ostacolata dalle nuove norme.

La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni. Ad esempio, un lavoratore che ha lavorato quattro anni ha diritto a 24 mesi di NASPI. Prima, un dipendente che si dimetteva poteva ripristinare questo diritto trovando un nuovo impiego, anche di poche settimane. Con le nuove regole, invece, il nuovo lavoro dovrà durare almeno 13 settimane per eliminare il vincolo delle dimissioni precedenti, soprattutto per chi fa domanda di NASPI entro 12 mesi dalle dimissioni.

Un'altra novità riguarda le dimissioni implicite, spesso mascherate da licenziamenti indotti. Per ottenere il licenziamento, alcuni lavoratori si assentano ripetutamente dal lavoro.

Tuttavia, dopo 16 giorni di assenze ingiustificate, il rapporto di lavoro viene considerato concluso per volontà del dipendente, precludendo l'accesso alla NASPI. Questo meccanismo mira a evitare abusi e a garantire un accesso equo all'indennità di disoccupazione.