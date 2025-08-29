L'ombra delle tasse sulle banche in Europa scuote i mercati: il dilemma della FED

Una nuova ondata di incertezza finanziaria attraversa l'Europa, con il timore di nuove tasse sulle banche che aleggia minaccioso da Londra. Questa prospettiva, combinata alle complesse dinamiche dell'inflazione negli USA e alle mosse future della Federal Reserve, sta creando un clima di cautela sui mercati azionari internazionali. I listini europei hanno archiviato l'ultima seduta di agosto con un calo frazionale, mentre anche a Wall Street si è percepito un rallentamento, dopo i recenti record.

Il dibattito sull'imposizione di una tassa sugli extraprofitti bancari si è intensificato.



Voci autorevoli a Londra hanno chiesto di tassare i guadagni eccezionali derivanti dall'alta remunerazione delle riserve depositate presso la Bank of England. Questa situazione ha generato preoccupazione tra i giganti del credito come HSBC, che ha registrato un calo dello 0,95%, Barclays, in ribasso del 2,24%, Lloyds Banking Group, che ha perso il 3,38%, e NatWest Group, con una flessione del 4,79%. L'ansia si è diffusa rapidamente, colpendo l'intero settore bancario.

La giornata è stata turbolenta anche per le principali piazze finanziarie del continente. Parigi ha chiuso a -0,76%, Francoforte a -0,53%, Amsterdam a -0,76% e Madrid a -0,94%.

A Piazza Affari, la perdita è stata dello 0,59%, con l'indice che ha terminato la giornata a 42.196 punti base. Prysmian ha indossato la maglia nera con un calo del 2,3%, mentre le banche hanno mostrato debolezza. Nonostante ciò, i titoli del settore difesa hanno registrato performance toniche, in un contesto geopolitico che non accenna a migliorare.


Anche i dati macroeconomici provenienti dall'Italia non hanno offerto un quadro particolarmente brillante. L'ISTAT ha confermato le stime sul PIL Italia del secondo trimestre, evidenziando un calo dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e una crescita dello 0,4% su base annuale. Per quanto riguarda l'inflazione di agosto, i dati preliminari hanno mostrato un rallentamento, con un aumento dello 0,1% su base mensile e dell'1,6% su base annua. Ciononostante, il costo del carrello della spesa ha continuato a rincarare, raggiungendo un aumento del 3,5%.

Oltre Atlantico, i mercati finanziari hanno analizzato con attenzione il dato PCE sull'inflazione di luglio negli USA, in linea con le stime (+2,6%), ma ancora superiore al target della Federal Reserve. Questa situazione alimenta il persistente interrogativo sulle future mosse di Jerome Powell. La possibilità che i tassi di interesse possano essere tagliati, come lo stesso Powell aveva accennato a Jackson Hole, genera un'ulteriore complicazione: un tale scenario potrebbe infatti innescare una ripartenza della corsa dei prezzi, aggravata dal peso dei dazi.


Il mercato rimane quindi in attesa di segnali chiari, confrontato con una complessità crescente che richiede scelte ponderate e tempestive.


