L'economia italiana frena: il PIL scende dello 0,1% nel secondo trimestre, ma le previsioni 2025 restano stabili



Da una parte, i consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private (ISP), insieme alla spesa delle Amministrazioni Pubbliche, non hanno fornito alcun contributo alla crescita. Dall'altra parte, gli investimenti fissi lordi hanno mostrato una spinta positiva di 0,2 punti percentuali, e anche la variazione delle scorte ha contribuito con 0,4 punti. Ciononostante, la domanda estera netta ha rappresentato un freno significativo, sottraendo ben 0,7 punti percentuali al PIL.

Approfondendo l'analisi dal lato dell'offerta, si nota una diminuzione del valore aggiunto in settori chiave:

- l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca hanno registrato un calo dello 0,6%;

- l'industria ha segnato una flessione dello 0,3%.

I servizi, per contro, hanno mostrato una fase di stazionarietà. Queste dinamiche settoriali dipingono un quadro di rallentamento produttivo in ambiti specifici, compensato solo parzialmente da altri comparti.

Sul fronte del mercato del lavoro, le ore lavorate e le unità di lavoro sono aumentate entrambe dello 0,2%, un segnale incoraggiante che contrasta con la diminuzione dello 0,1% delle posizioni lavorative.



I redditi di lavoro dipendente pro-capite, intanto, hanno fatto registrare un aumento stimato dello 0,9%. Questo suggerisce una resilienza nella capacità di spesa dei lavoratori, ma anche una possibile riorganizzazione interna delle imprese.

Il secondo trimestre del 2025, peraltro, ha avuto un giorno lavorativo in meno sia rispetto al trimestre precedente, sia in confronto al secondo trimestre del 2024. Questo fattore calendariale potrebbe aver influenzato marginalmente i risultati, ma non ne altera la tendenza di fondo. La domanda nazionale al netto delle scorte, considerata nel suo complesso, ha fornito un contributo positivo di 0,2 punti percentuali alla crescita del PIL. Questo dato comprende sia i consumi finali nazionali, che sono rimasti stabili, sia gli investimenti fissi lordi, i quali sono cresciuti dell'1%. Le importazioni, nel frattempo, hanno segnato un aumento dello 0,4%, ma le esportazioni sono diminuite dell'1,7%, evidenziando le difficoltà delle imprese italiane sul fronte internazionale.

Uno sguardo oltre i confini nazionali rivela un panorama variegato.



Nel secondo trimestre, la crescita economica ha mostrato andamenti diversi tra le principali economie:

- negli Stati Uniti il PIL è cresciuto dello 0,7% congiunturalmente e del 2% tendenzialmente;

- la Francia ha registrato un aumento dello 0,3% congiunturalmente e dello 0,7% tendenzialmente;

- la Germania, come l'Italia, ha visto una riduzione congiunturale dello 0,1%, ma una crescita tendenziale dello 0,4%.

Complessivamente, il PIL dei paesi dell'Area Euro è salito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% nel confronto con il secondo trimestre del 2024. Questi dati posizionano l'Italia in un contesto di rallentamento, in linea con alcune economie maggiori ma con una performance tendenziale inferiore alla media dell'eurozona e degli Stati Uniti.

La conferma di questi numeri da parte dell'ISTAT, che riproducono le stime preliminari, offre un quadro preciso della congiuntura economica.



La crescita acquisita per l'intero anno 2025, fissata allo 0,5%, indica che l'economia italiana ha già raggiunto una certa inerzia positiva, ma le dinamiche del secondo trimestre suggeriscono la necessità di un attento monitoraggio per i mesi a venire. La stabilità dei consumi e la spinta degli investimenti sono segnali di una certa resilienza interna, con tutto ciò la debolezza della domanda estera rimane una variabile critica per un'accelerazione significativa.