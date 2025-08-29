L'Italia vola in alto: gli aeroporti superano ogni record di passeggeri e si posizionano al vertice in Europa



Il trend si è mantenuto solido anche all'inizio del 2025: nei primi sei mesi dell'anno, 106,6 milioni di passeggeri hanno attraversato gli scali del Paese, segnando una crescita del 6,2% rispetto al 2024. Il primo trimestre è stato particolarmente dinamico, con oltre 43 milioni di viaggiatori e un impressionante +8% attraverso i 45 aeroporti commerciali italiani.

Un'analisi più attenta della composizione del traffico passeggeri rivela una rinnovata e profonda attrattività internazionale. Dei quasi 220 milioni di viaggiatori nel 2024, ben 146 milioni hanno scelto rotte internazionali. Questo riporta la distribuzione a un equilibrio simile a quello pre-pandemico, con circa un terzo del traffico domestico e due terzi provenienti dall'estero. Tale equilibrio è un chiaro indicatore della maturità del sistema aeroportuale italiano, capace di attrarre sia le tradizionali compagnie di bandiera sia i vettori low-cost verso destinazioni globali. Il traffico internazionale Extra-UE ha mostrato, poi, una crescita particolarmente vivace, spinto in modo deciso dalle rotte verso l'Asia.



Questo dato sottolinea la crescente importanza geopolitica ed economica dell'Italia quale ponte naturale tra l'Europa e i vivaci mercati emergenti. Nei primi mesi del 2025, il segmento internazionale ha proseguito la sua corsa, con un aumento del 9%, un dato superiore al 6% registrato dal traffico domestico.

La geografia di questo successo è evidente nella classifica degli aeroporti del 2024 per numero di passeggeri. Il sistema si presenta sempre più polarizzato, ma non per questo meno dinamico. Roma Fiumicino mantiene saldamente la sua posizione di vertice, con 49,2 milioni di passeggeri. Questo risultato consolida il suo ruolo di principale hub intercontinentale del Paese. Il Leonardo da Vinci, durante l'estate del 2024, ha vissuto giornate da record, con picchi di 176.000 passeggeri in un solo giorno, a dimostrazione della sua eccezionale capacità di gestire volumi di traffico aereo di livello mondiale.

Al secondo posto, si conferma Milano Malpensa, con 28,9 milioni di passeggeri.



Subito dopo, Bergamo Orio al Serio si assicura un posto stabile sul podio, con 17,4 milioni di viaggiatori; beneficia del boom delle compagnie low-cost e della sua posizione strategica nell'area metropolitana lombarda. La classifica dei quattro aeroporti con oltre 12 milioni di passeggeri è chiusa da Napoli Capodichino, che conferma l'importanza crescente del Mezzogiorno nel panorama aeroportuale nazionale.

Una fascia significativa di aeroporti, con un volume di passeggeri tra i 10 e i 12 milioni, include:

- Catania;

- Venezia;

- Bologna;

- Milano Linate, che continua a mantenere il suo ruolo di city airport nonostante le inevitabili limitazioni operative. In tutto, ben otto aeroporti italiani superano oggi la soglia strategica dei 10 milioni di passeggeri annui. Un risultato notevole che evidenzia la distribuzione capillare del traffico aereo sul territorio italiano.

I dati del 2025 mostrano dinamiche territoriali particolarmente interessanti.



Gli aeroporti pugliesi, ad esempio, hanno registrato nei primi due mesi dell'anno una crescita del 16%, superando 1,2 milioni di passeggeri. Questo aumento è stato trainato soprattutto dal traffico internazionale, con un impressionante +28,4%. Questo risultato conferma la crescente attrattività turistica del Sud Italia e l'efficacia delle strategie di sviluppo delle rotte internazionali. Anche la Toscana aeroportuale sta ottenendo risultati notevoli: il sistema composto da Firenze e Pisa ha raggiunto, nei primi sette mesi del 2025, 5,6 milioni di passeggeri, con una crescita del 9,1%. Questa espansione è stata sostenuta sia dal traffico nazionale che da quello internazionale. Questi numeri dimostrano come anche gli aeroporti di dimensioni medie stiano beneficiando appieno dell'effetto traino del boom turistico post-pandemico.