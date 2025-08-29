Inflazione: il dato chiave negli Stati Uniti e le mosse di Fed e BCE



Comunque, gli operatori di mercato sembrano aver già incorporato nelle loro previsioni un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Fed a settembre. Le prospettive per le decisioni successive rimangono invece incerte. Giovedì, il governatore della Fed, Christopher Waller, ha espresso la sua intenzione di iniziare a ridurre i tassi il mese prossimo, manifestando una "piena aspettativa" che ulteriori tagli seguiranno. Il suo obiettivo è riavvicinare il tasso di riferimento della Fed a un livello considerato neutro, rafforzando così l'appello a diminuire i costi di indebitamento a breve termine. Le scommesse su imminenti tagli da parte della Fed hanno spinto il Dollaro USA verso un possibile calo mensile già venerdì. A pesare sulla valuta sono state anche le preoccupazioni riguardo all'indipendenza della banca centrale, mentre Trump intensifica la sua campagna per esercitare maggiore influenza sulla politica monetaria. La governatrice della Fed, Lisa Cook, ha avviato una causa legale giovedì, contestando il potere di Trump di rimuoverla dall'incarico, dopo il suo annuncio senza precedenti del 25 agosto di volerla licenziare.



Prima della diffusione dei dati PCE americani, saranno resi noti i dati preliminari sull'inflazione in Francia e in Germania. Giovedì, le minute della Banca Centrale Europea (BCE) hanno mostrato come i suoi policymaker fossero divisi a luglio riguardo alla probabilità che l'inflazione potesse rivelarsi superiore o inferiore alle attese. Questo disaccordo prefigura un dibattito che probabilmente si intensificherà nei prossimi mesi. La BCE ha mantenuto i tassi stabili a luglio e con ogni probabilità farà lo stesso il mese prossimo. Le discussioni su eventuali tagli dei tassi riprenderanno verosimilmente in autunno, specialmente se le economie europee dovessero indebolirsi sotto il peso delle tariffe statunitensi.