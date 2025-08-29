Ad agosto inflazione in lieve calo: giù i prezzi dell'energia, ma il carrello della spesa accelera

Un respiro di sollievo sui costi energetici non basta a frenare l'aumento della spesa quotidiana. L'ultima rilevazione dell'Istat per agosto 2025, infatti, dipinge un quadro economico in movimento per l'Italia, dove la discesa dei prezzi dell'energia si scontra con l'accelerazione inarrestabile del settore alimentare e dei beni essenziali. Si osserva un calo complessivo dell'inflazione, fissato all'1,6%, grazie soprattutto al settore energetico.

Il dato preliminare rivela una diminuzione dal 1,7% registrato nel mese precedente di luglio. Questo ribasso è trainato da una flessione più marcata dei beni energetici, che passano da un -3,4% a un -4,4% su base annua.



Una notizia positiva, che offre un barlume di speranza per le famiglie e le imprese alle prese con i costi operativi.

Nonostante il freno sull'energia, i prezzi nel settore alimentare hanno continuato la loro corsa, accelerando dal 3,7% al 4,0%. Questo incremento si manifesta sia nei prodotti non lavorati, con un aumento dal 5,1% al 5,6%, sia in quelli lavorati, che salgono dal 2,8% al 3,0%. Di conseguenza, il carrello della spesa, che include alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, vede una crescita del 3,5%, in rialzo rispetto al 3,2% di luglio.

L'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari freschi, ha mostrato un lieve aumento, passando dal 2,0% al 2,1%. Anche l'inflazione al netto dei soli beni energetici ha seguito un percorso simile, crescendo dal 2,2% al 2,3%. Questi dati indicano che la pressione sui prezzi non è limitata solo alle fluttuazioni dei costi energetici, ma si estende ad altre aree dell'economia.

Approfondendo i dettagli diffusi dall'Istat, si nota che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione positiva dello 0,1% su base mensile ad agosto 2025.


La decelerazione del tasso d'inflazione è imputabile principalmente alla dinamica dei prezzi dei beni energetici regolamentati, che scendono dal +17,1% al +12,9%, e di quelli non regolamentati, che passano da un -5,2% a un -5,9%. Ciononostante, i servizi relativi alle comunicazioni hanno contribuito a questa tendenza al ribasso, diminuendo la loro crescita dallo 0,5% allo 0,2%.

Diversi settori, comunque, hanno mostrato un'accelerazione nei prezzi:
- i beni alimentari non lavorati, con un aumento dal 5,1% al 5,6%;
- i beni alimentari lavorati, che passano dal 2,8% al 3,0%;
- i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, in crescita dal 2,7% al 2,9%;
- i servizi relativi ai trasporti, con un incremento dal 3,3% al 3,5%.

La crescita tendenziale dei prezzi dei beni ha mostrato un attenuamento, passando dallo 0,8% allo 0,6%, mentre quella dei servizi si è ampliata dal 2,6% al 2,7%. Questo divario inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si allarga, arrivando a +2,1 punti percentuali, rispetto al +1,8 del mese precedente.


I prodotti ad alta frequenza d'acquisto hanno anche registrato un'accelerazione, dal 2,3% al 2,4%.

La variazione congiunturale positiva dell’indice generale riflette gli aumenti nei servizi relativi ai trasporti (+2,1%), negli alimentari lavorati (+0,7%) e nei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,3%). Parallelamente, i prezzi degli energetici non regolamentati hanno registrato una diminuzione mensile dell'1,7%.

L'inflazione acquisita per il 2025 si attesta all'1,7% per l'indice generale e al 2,1% per la componente di fondo, offrendo una prospettiva sulla media annuale. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), considerando i saldi estivi non inclusi nel NIC, mostra una variazione pari a -0,2% su base mensile e si mantiene stabile all'1,7% su base annua, in linea con il mese precedente. La fotografia economica di agosto 2025, quindi, rivela dinamiche complesse: se da un lato l'energia offre un respiro, dall'altro la pressione sul costo del cibo e dei servizi continua a farsi sentire, influenzando il potere d'acquisto dei cittadini.



