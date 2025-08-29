Ad agosto inflazione in lieve calo: giù i prezzi dell'energia, ma il carrello della spesa accelera



Una notizia positiva, che offre un barlume di speranza per le famiglie e le imprese alle prese con i costi operativi.

Nonostante il freno sull'energia, i prezzi nel settore alimentare hanno continuato la loro corsa, accelerando dal 3,7% al 4,0%. Questo incremento si manifesta sia nei prodotti non lavorati, con un aumento dal 5,1% al 5,6%, sia in quelli lavorati, che salgono dal 2,8% al 3,0%. Di conseguenza, il carrello della spesa, che include alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, vede una crescita del 3,5%, in rialzo rispetto al 3,2% di luglio.

L'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari freschi, ha mostrato un lieve aumento, passando dal 2,0% al 2,1%. Anche l'inflazione al netto dei soli beni energetici ha seguito un percorso simile, crescendo dal 2,2% al 2,3%. Questi dati indicano che la pressione sui prezzi non è limitata solo alle fluttuazioni dei costi energetici, ma si estende ad altre aree dell'economia.

Approfondendo i dettagli diffusi dall'Istat, si nota che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione positiva dello 0,1% su base mensile ad agosto 2025.



La decelerazione del tasso d'inflazione è imputabile principalmente alla dinamica dei prezzi dei beni energetici regolamentati, che scendono dal +17,1% al +12,9%, e di quelli non regolamentati, che passano da un -5,2% a un -5,9%. Ciononostante, i servizi relativi alle comunicazioni hanno contribuito a questa tendenza al ribasso, diminuendo la loro crescita dallo 0,5% allo 0,2%.

Diversi settori, comunque, hanno mostrato un'accelerazione nei prezzi:

- i beni alimentari non lavorati, con un aumento dal 5,1% al 5,6%;

- i beni alimentari lavorati, che passano dal 2,8% al 3,0%;

- i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, in crescita dal 2,7% al 2,9%;

- i servizi relativi ai trasporti, con un incremento dal 3,3% al 3,5%.

La crescita tendenziale dei prezzi dei beni ha mostrato un attenuamento, passando dallo 0,8% allo 0,6%, mentre quella dei servizi si è ampliata dal 2,6% al 2,7%. Questo divario inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni si allarga, arrivando a +2,1 punti percentuali, rispetto al +1,8 del mese precedente.



I prodotti ad alta frequenza d'acquisto hanno anche registrato un'accelerazione, dal 2,3% al 2,4%.

La variazione congiunturale positiva dell’indice generale riflette gli aumenti nei servizi relativi ai trasporti (+2,1%), negli alimentari lavorati (+0,7%) e nei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,3%). Parallelamente, i prezzi degli energetici non regolamentati hanno registrato una diminuzione mensile dell'1,7%.

L'inflazione acquisita per il 2025 si attesta all'1,7% per l'indice generale e al 2,1% per la componente di fondo, offrendo una prospettiva sulla media annuale. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), considerando i saldi estivi non inclusi nel NIC, mostra una variazione pari a -0,2% su base mensile e si mantiene stabile all'1,7% su base annua, in linea con il mese precedente. La fotografia economica di agosto 2025, quindi, rivela dinamiche complesse: se da un lato l'energia offre un respiro, dall'altro la pressione sul costo del cibo e dei servizi continua a farsi sentire, influenzando il potere d'acquisto dei cittadini.



