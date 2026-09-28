Business

28/09/2026

Perché Bill Gates teme l'intelligenza artificiale e l'assenza di leggi per l'AI

Il fondatore di Microsoft ha lanciato un avvertimento che somiglia a una sceneggiatura distopica, ma la realtà descritta è molto più fredda dei film. Bill Gates ha parlato chiaro durante la trasmissione Meet the Press su NBC: la tecnologia non è più solo un gioco di produttività per le imprese.