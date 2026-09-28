Le potenzialità distruttive dell'intelligenza artificiale preoccupano profondamente chi quella stessa rivoluzione l'ha alimentata per decenni. Secondo il magnate, il rischio non riguarda solo l'efficienza operativa del settore B2B, ma la sopravvivenza stessa su larga scala.
"L'AI è certamente abbastanza potente da innescare eventi che causano un miliardo di morti, no? Quindi, anche se è piuttosto difficile raggiungere una certezza assoluta, non c'è mai stata un'arma potente quanto la combinazione di individui malintenzionati che usano i più recenti strumenti di AI". Queste parole pesano come macigni sul tavolo della regolamentazione AI globale. Non capita spesso di sentire un pioniere del software parlare di miliardi di vittime. Eppure la sua analisi punta dritto alla vulnerabilità dei sistemi moderni.
Il punto centrale del discorso non è la macchina in sé, ma chi ne tiene le redini. Se soggetti pericolosi ottengono l'accesso a strumenti avanzati, le conseguenze potrebbero superare qualsiasi minaccia bellica vista finora.
La velocità con cui l'AI evolve rende obsoleti i vecchi schemi di difesa. È quasi ironico che l'uomo che ha lottato per mettere un computer su ogni scrivania ora sembri terrorizzato da ciò che quei computer possono effettivamente fare una volta connessi a una rete neurale troppo potente.
L'idea che le grandi aziende tecnologiche possano gestirsi in autonomia è ormai tramontata. Bill Gates è convinto che il mercato non possieda gli anticorpi necessari per contrastare una minaccia di questa portata senza un intervento esterno.
"Nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti. Quindi e' necessario che a Washington venga approvata una legge".
Il messaggio è indirizzato senza filtri ai legislatori degli USA. La politica deve intervenire per creare un perimetro di sicurezza che protegga le infrastrutture e la popolazione civile. Senza un quadro normativo chiaro, il rischio di un uso improprio diventa una certezza statistica. La sicurezza nazionale non può dipendere dalla buona volontà dei singoli attori privati.
I governi hanno il dovere di agire in fretta. La burocrazia è spesso lenta, ma lo sviluppo del codice è fulmineo e non aspetta i tempi del dibattito parlamentare. Washington deve bilanciare l'innovazione economica con la necessità di evitare catastrofi umanitarie globali.
Le priorità indicate per la nuova legislazione AI sono chiare:
- limitare l'accesso a modelli di calcolo troppo potenti per attori non verificati;
- stabilire responsabilità legali precise per chi sviluppa algoritmi potenzialmente pericolosi;
- creare protocolli di emergenza in caso di attacchi informatici su vasta scala;
- monitorare l'uso della tecnologia nelle operazioni belliche e di intelligence;
- definire standard minimi di sicurezza per i software venduti alle amministrazioni pubbliche.
Non si tratta di decidere se tassare o meno un servizio digitale, ma di gestire un potere che potrebbe sfuggire a ogni controllo umano. La protezione della vita umana deve superare logiche di profitto o di primato tecnologico.
Il tempo delle discussioni astratte è finito, serve la concretezza delle norme.
Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.
Business
Articolo del 28/09/2026
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