La crisi silenziosa degli uffici italiani: solo il 38% dei dipendenti lavora in un ambiente sano



Un recente report curato da Great Place to Work Italia rivela una realtà cruda: appena il 38% di chi lavora nelle imprese del nostro Paese ritiene di trovarsi in un contesto sano sotto il profilo mentale. Il dato emerge da un'indagine massiccia che ha coinvolto 310mila persone in 500 diverse organizzazioni sparse tra Milano, Roma e i principali distretti produttivi.

Il divario tra le aziende d'eccellenza e la media nazionale è spaventoso, con uno scarto che tocca il 33%. Se nelle realtà certificate la quota di chi si sente tutelato arriva al 71%, la tendenza generale mostra comunque un preoccupante segno meno. Tra il 2022 e il 2025, persino i luoghi di lavoro considerati migliori hanno perso cinque punti percentuali in termini di percezione della salute mentale. Questo calo ha colpito duramente la fascia giovane, quella tra i 26 e i 34 anni, e i responsabili che operano in prima linea. Forse il Chief Happiness Officer, figura che suona un po' come il protagonista di una sitcom anni novanta finita male, non basta più a tappare le falle di un sistema sotto pressione.













"Per le aziende investire nella salute mentale dei dipendenti non è più una scelta, ma una necessità assoluta" dichiara Gaia Morselli, Head of Consulting Services di Great Place to Work Italia. Secondo la manager, i dati confermano che una esperienza lavorativa capace di proteggere il benessere psicologico garantisce un vantaggio competitivo reale. Nel 2026 non è più sufficiente offrire piccoli benefit accessori. Serve integrare il supporto psicologico nel DNA aziendale per riuscire a trattenere i talenti migliori in un mercato sempre più fluido e complesso.

Il peso del burnout e la paura del giudizio





La salute mentale sul posto di lavoro è diventata un tema di discussione pubblica, ma il timore di essere etichettati resta un ostacolo enorme. Uno studio internazionale condotto da NAMI e Ipsos indica che il 74% dei lavoratori considera giusto parlare di queste tematiche in ufficio. Eppure, il 43% teme ancora di subire pregiudizi se decide di aprirsi.



Questa percentuale sale addirittura oltre la metà nelle aziende che non offrono percorsi di formazione specifici. Lo stress estremo non è solo un fastidio ma un rischio mortale: l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) stima circa 840mila decessi all'anno legati a queste dinamiche globali.

Il malessere non è distribuito in modo uniforme tra le scrivanie. La gestione del burnout aziendale deve fare i conti con dati che vedono le donne, i giovani tra i 18 e i 29 anni e la comunità LGBTQ+ come i soggetti più vulnerabili. Per i caregiver, ovvero chi deve assistere familiari non autosufficienti, il tasso di esaurimento nervoso tocca picchi del 61%. Molti dipendenti iniziano a valutare le dimissioni come unica via di fuga: il 26% degli intervistati ha pensato di lasciare il proprio posto a causa della pressione psicologica insostenibile.

Un ruolo centrale nella risoluzione di questa crisi appartiene ai manager diretti. Sono loro, per l'84% dei collaboratori, i primi responsabili della creazione di un dialogo aperto.



Segue il dipartimento HR, chiamato a trasformare la cultura organizzativa in qualcosa di più di un semplice elenco di valori appesi alla parete all'ingresso della sede di Piazza Affari.

"La vera sfida competitiva per le organizzazioni non consisterà nell’offrire qualche iniziativa formale o di facciata, ma nell'abbattere definitivamente lo stigma legato al benessere psicologico" aggiunge ancora Morselli. La formazione alla sensibilità e la costruzione di un ecosistema di fiducia sono i nuovi pilastri per chi vuole davvero essere competitivo in Europa e nel mondo.

Esistono però modelli che provano a rompere gli schemi tradizionali. Alcune imprese hanno adottato soluzioni drastiche per invertire la rotta e migliorare la qualità della vita professionale dei propri dipendenti:

- Bending Spoons ha introdotto le ferie illimitate, permettendo al personale di gestire il riposo in autonomia senza tetti massimi, con un monitoraggio attivo per evitare che qualcuno rinunci troppo alle pause;

- Prestiter ha puntato sulla figura del Chief Happiness Officer per ascoltare i bisogni profondi dei team e orientare le scelte aziendali verso la crescita collettiva;

- Hilti organizza i cosiddetti Team Camp, workshop fuori sede dove si pratica meditazione e si monitora la frequenza cardiaca per capire come lo stress impatti sul corpo;

- Accenture ha coinvolto oltre 150 dirigenti nella campagna Mind the Gap, trasformandoli in alleati dichiarati della salute mentale per combattere il silenzio intorno al disagio;

- AbbVie ha sviluppato il metodo REAL per formare i leader all'ascolto autentico e all'empatia, cercando di identificare i segnali di stress prima che diventino cronici.





Queste pratiche dimostrano che il cambiamento è possibile, ma richiede coraggio. In un mondo dove l'eCommerce e la AI accelerano ogni processo, rallentare per ascoltare chi fa funzionare le macchine potrebbe essere l'investimento più redditizio del prossimo decennio. La salute mentale non è un lusso per tempi di vacche grasse: è la condizione minima per non vedere svuotarsi gli uffici di Italia e USA.

Articolo redatto da Roberto Marini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 28/09/2026



