L'ombra della instabilità sui mercati globali: cosa rischiano le aziende tra Londra e Panama



Ma la vera sfida per il rischio geopolitico per le imprese non si ferma ai corridoi del potere, riguarda invece la solidità dei conti pubblici britannici. Andy Burnham punta a una sorta di democratizzazione della casa attraverso il piano "Help to Buy", con mutui garantiti al 2,5%. Per finanziare il sistema socio-assistenziale, però, si affaccia lo spettro di nuove tasse.

Il cancelliere John Healey si muove in un terreno minato. I rendimenti dei gilts sono schizzati ai massimi degli ultimi vent'anni. Oltre 60 miliardi di sterline di entrate sono già stati drenati nell'ultimo biennio e la promessa di investire 6 miliardi nella Marina militare appare quasi un azzardo. Un manager attento deve chiedersi quanto l'incertezza politica possa colpire la gestione liquidità aziendale e debito sovrano. Non sono concetti teorici. Sono forze che possono svuotare le casse di una società in pochi mesi. Magari il nuovo governo britannico pensa di risolvere tutto con un sorriso e un nuovo piano casa, ma i mercati raramente si lasciano incantare dalla cortesia istituzionale.













La sicurezza europea e le minacce invisibili di Bruxelles





Spostando lo sguardo sul continente, la diplomazia dell'Unione Europea appare frammentata. A Bruxelles, la Commissione Europea ha proposto un protocollo di sicurezza per gestire emergenze simili all'Articolo 4 della NATO. L'obiettivo è rispondere alla guerra ibrida della Russia, fatta di cyberattacchi, sabotaggi e incendi dolosi. Eppure, questo piano ha sollevato dubbi tra i diplomatici per via delle possibili sovrapposizioni con l'Alleanza Atlantica. Costruire architetture burocratiche mentre le infrastrutture digitali sono sotto attacco sembra una mossa poco efficace. L'Europa rischia di diventare un bersaglio lento, incapace di reagire con la velocità necessaria alle nuove minacce.

Le aziende che operano nel settore della logistica o della tecnologia devono monitorare questi cambiamenti:

- l'aumento dei costi per la protezione dei dati;

- la fragilità dei nodi infrastrutturali fisici;

- le nuove normative sulla sicurezza cibernetica;

- il coordinamento tra le diverse agenzie nazionali;

- il peso della burocrazia europea nei momenti di crisi.





Dalla crisi di Panama alle lezioni per gli investimenti B2B mercati esteri





L'America Latina racconta una storia diversa ma altrettanto complessa. Panama sognava di diventare la Singapore della regione, ma nel 2023 una violenta ondata di proteste ha fermato tutto. La chiusura di una enorme miniera di rame, che pesava per il 5% sul PIL nazionale, ha scosso l'economia. A questo si sono aggiunte le dichiarazioni di Donald Trump sul Canale di Panama e il declassamento dei titoli di stato a livello junk da parte di Fitch. Oggi la situazione sembra più calma. Il deficit è calato dal 6% al 3,7% e gli investitori sono tornati a comprare il debito panamense con rendimenti simili ai Treasury degli USA.

La ripresa è spinta da nuovi progetti, come l'oleodotto lungo il canale e il blocco dei flussi nello Stretto di Hormuz che favorisce le rotte americane. Ma la calma potrebbe essere solo apparente.



Il popolo continua a opporsi alla riapertura della miniera. Il governo si trova stretto tra le esigenze degli investitori internazionali e il malcontento popolare. Per chi pianifica investimenti B2B mercati esteri, ignorare le tensioni sociali sottostanti significa correre rischi enormi. Spesso ci si fida dei numeri macroeconomici dimenticando che una piazza in rivolta può cancellare un anno di profitti in una settimana. Lo storytelling dei mercati emergenti è affascinante, ma raramente racconta tutta la verità.

Articolo redatto da Angela Paganini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 28/09/2026



