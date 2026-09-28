Fitch rialza le previsioni di crescita economia globale: ecco i numeri per il 2026‑2028





Secondo il documento, l’economia si mostra “più resiliente del previsto” di fronte allo shock energetico; sembra quasi che abbia preso un caffè forte per tenere il passo.

Le stime per l’Eurozona sono state spinte dallo 0,9 % all’1 % nel 2026 e dall’1,1 % al 1,2 % nel 2027, con la Italia che beneficia della revisione più consistente: il PIL italiano per il 2026 è ora atteso all’1 %, ovvero 0,4 punti percentuali in più rispetto alla previsione precedente.

- crescita economia globale 2026: 2,6 %;

- crescita economia globale 2027: 2,5 %;

- crescita economia globale 2028: 2,6 %;

- previsioni crescita Eurozona 2026: 1 %;

- previsioni crescita Eurozona 2027: 1,2 %;

“La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli USA, l’Eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti esclusa la Cina”, si legge nel rapporto, confermando l’atteggiamento più positivo dei principali attori economici.

Il rialzo delle percentuali suggerisce un contesto di opportunità per le imprese B2B, soprattutto quelle che operano nei settori legati all’energia e al commercio internazionale, dove le prospettive di domanda potrebbero rafforzarsi.













Le aziende dovrebbero valutare l’impatto di queste previsioni sui propri piani di investimento, tenendo conto di una crescita più sostenuta e di un contesto globale che, nonostante le incertezze, mostra segni di stabilità.

Articolo redatto da Paola Bernasconi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 28/09/2026



