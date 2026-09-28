75 anni di dati al servizio delle imprese: Unrae lancia nuovi servizi automotive





La rappresentatività di Unrae copre tutti i comparti dell’automotive, dalle autovetture agli autobus, dai veicoli commerciali a quelli industriali e trainati. Il recente ingresso di costruttori asiatici testimonia l’attrattiva del mercato italiano e la centralità dell’associazione nella scena internazionale.

Grazie a settanta‑cinque anni di dati mobilità Italia, l’associazione si propone di supportare istituzioni, imprese e cittadini nella comprensione delle dinamiche della mobilità, facilitando scelte più consapevoli e basate su informazioni verificabili.

Il nuovo assetto è già operativo. Unrae mette a disposizione piattaforme gratuite e costantemente aggiornate, tra cui:

- Strumento per controllare in tempo reale le campagne di richiamo dei veicoli (https://richiami.Unraeservizi.Com/index1.Php);

- Mappature delle ZTL e delle limitazioni locali del traffico (www.Unrae.It/pubblicazioni/limitazioni-stradale);

- Elenco delle agevolazioni fiscali a livello regionale (www.Unrae.It/pubblicazioni/piani-regionali).













Da vent’anni l’associazione sostiene anche i giovani talenti, con il Premio di Laurea per i migliori progetti automotive. Le candidature per il 2026/2027 chiudono il prossimo 30 settembre, offrendo una vetrina importante per chi vuole entrare nel settore.

Il nuovo logo, più riconoscibile, traduce visivamente l’evoluzione di Unrae. Il tricolore inserito nel globo richiama le radici italiane, mentre la “U” ridisegnata con quattro linee dinamiche suggerisce una mobilità capace di collegare persone, territori e opportunità – quasi come un semaforo che, per una volta, indica solo il via libera.

“Non è un nuovo logo a cambiare un’organizzazione: è l’evoluzione di un’organizzazione a rendere necessario un nuovo segno”, commenta Roberto Pietrantonio, presidente di Unrae. “Oggi apriamo un nuovo capitolo. Alla rappresentanza dell’industria e al dialogo con le istituzioni affianchiamo un impegno ancora più diretto verso gli italiani: attraverso la traduzione di dati, tecnologie e norme complesse in informazioni chiare, verificabili e utili, vogliamo aiutare e favorire scelte consapevoli.

In una mobilità sempre più complessa, intendiamo informare con chiarezza, non convincere.”

“Cambiano le tecnologie, i contesti urbani e le esigenze delle persone: Unrae evolve parallelamente, e nel farlo mette le persone al centro di questa visione. Con solide radici italiane e un distintivo orizzonte internazionale, offriamo la nostra autorevolezza per muoverci insieme verso il futuro della mobilità. Siamo convinti che gli elementi fondanti del nostro settore, a partire proprio dall’automobile, rappresentino opportunità di sviluppo economico, occupazione qualificata, innovazione e inclusione territoriale”, aggiunge Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae.

Guardando al futuro, il prossimo passo è il progetto “I Mestieri dell’Auto”, una partnership editoriale prevista per ottobre‑novembre. L’iniziativa racconterà il settore attraverso le persone, le competenze e le professionalità che ne costruiscono il futuro, con un taglio personale e poco convenzionale.

Nel seguito arriveranno altre iniziative volte a rendere la mobilità più comprensibile, accessibile e vicina alla vita quotidiana.



Un dialogo più ampio con i media, anche non specialistici, e una strategia di comunicazione integrata, con forte presenza digitale e social, troverà nella pagina LinkedIn di Unrae (www.Linkedin.Com/company/unrae) il punto di riferimento per restare aggiornati su informazioni, analisi e soluzioni di mobilità per aziende.

Articolo redatto da Giampaolo Achilli, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Business

Articolo del 28/09/2026



