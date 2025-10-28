Tra euforia asiatica e l'ombra della Federal Reserve: il dilemma dei mercati globali



Questo fermento in Asia si contrappone a una situazione di stallo sui futuri di Europa e Wall Street. Un dato che non sorprende affatto, considerata l'attesa per i risultati finanziari di alcune tra le più grandi aziende globali che si apprestano a pubblicare i loro conti questa settimana. Le aspettative sono altissime, soprattutto considerando che, delle aziende dell'S&P 500 che hanno già comunicato i loro bilanci, ben l'85% ha superato le stime di profitto per azione. Il mercato delle opzioni suggerisce che, a seconda dei risultati, le oscillazioni dei prezzi delle azioni potrebbero raggiungere il 6% in entrambe le direzioni. I mercati obbligazionari e il dollaro attendono con trepidazione di capire quanto sarà accomodante la Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti, mercoledì. Un taglio di 25 punti base è già ampiamente scontato, ma gli investitori cercano conferme per scommesse su ulteriori riduzioni dei tassi a dicembre e, forse, altri due tagli l'anno prossimo.



La parte a lungo termine del mercato obbligazionario, in particolare, desidererebbe che la Federal Reserve smettesse di ridurre il proprio bilancio, un processo conosciuto come “quantitative tightening” o QT. Per la Banca del Giappone, le scommesse sono orientate verso un mantenimento dei tassi di interesse invariati giovedì. Ciononostante, esiste un rischio concreto che almeno due membri del comitato votino a favore di un aumento dei tassi, spinti da un'inflazione che si dimostra più ostinata del previsto. Un aumento effettivo dei tassi in Giappone scatenerebbe senza dubbio una forte vendita sul cambio dollaro/yen. Ciò suggerisce che la Banca del Giappone, notoriamente avversa al rischio, potrebbe preferire gettare le basi per un inasprimento della politica monetaria a dicembre o gennaio, piuttosto che agire in modo impulsivo.