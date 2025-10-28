Google scommette sull'energia nucleare per i suoi data center AI: la riapertura di Duane Arnold



Il gigante della tecnologia ha firmato un accordo venticinquennale per l'acquisto di elettricità da questa centrale. L'impianto di Duane Arnold, con una capacità di 615 megawatt, è rimasto inattivo per cinque anni. La sua riattivazione è prevista per il 2029 e richiederà un investimento di oltre 1,6 miliardi di dollari. Questo rappresenta il terzo impianto nucleare statunitense a intraprendere il percorso di riapertura, un segnale evidente del rinnovato interesse per il nucleare come fonte energetica cruciale. Ruth Porat, presidente e chief investment officer di Alphabet e Google, ha espresso che questa collaborazione funge da modello per gli investimenti necessari a livello nazionale, al fine di incrementare la capacità energetica e fornire energia pulita e affidabile, garantendo al contempo l'accessibilità economica e creando posti di lavoro che alimenteranno l'economia guidata dall'AI.

Inoltre, Google ha manifestato l'intenzione di esplorare ulteriori opportunità con NextEra per implementare nuova capacità di generazione nucleare negli Stati Uniti.



Una mossa strategica dettata dall'impennata della richiesta di elettricità, strettamente correlata all'espansione dell'AI. L'energia nucleare sta vivendo una vera e propria rinascita negli ultimi anni. Dopo un periodo di declino, dovuto in parte alla forte concorrenza del gas di scisto a basso costo e all'incidente di Fukushima in Giappone nel 2011, il nucleare è tornato prepotentemente alla ribalta. La sua capacità di fornire energia a zero emissioni di carbonio ventiquattro ore su ventiquattro lo rende una risorsa insostituibile mentre il mondo si sforza di ridurre le emissioni e soddisfare un fabbisogno energetico in rapida crescita. L'accordo tra Google e NextEra segue una linea simile a quello siglato l'anno precedente tra Microsoft e Constellation Energy. Quest'ultimo dovrebbe permettere la riapertura dell'impianto nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania entro il 2028. Anche la centrale nucleare di Palisades nel Michigan è pronta a diventare il primo impianto nucleare statunitense completamente dismesso a riaprire quest'anno.



Rimettere in funzione una centrale elettrica già esistente, anche se dismessa, è un'operazione che si rivela molto più vantaggiosa economicamente e considerevolmente più rapida rispetto alla costruzione di una nuova struttura da zero. Nondimeno, non si possono ignorare le voci critiche, che avvertono circa la necessità di procedere senza fretta in ogni sforzo di riaprire gli impianti, rispettando standard normativi rigorosi. Edwin Lyman, fisico presso l'organizzazione Union of Concerned Scientists, ha sottolineato l'importanza di procedere con estrema cautela nella riattivazione di Duane Arnold, specialmente a causa dei danni subiti dall'impianto durante una tempesta nota come derecho.

Lyman ha affermato: «Il reattore, ormai datato e dello stesso design di quelli che subirono la fusione a Fukushima, in Giappone, nel 2011, fu spento dopo essere stato colpito da un derecho nell'agosto 2020 e subì gravi danni, inclusa la distruzione delle sue torri di raffreddamento.»

- Egli ha inoltre aggiunto che «finché non sarà sviluppata una stima realistica del costo per ricostruire l'impianto e ripristinarlo in condizioni di sicurezza, nessuno saprà veramente se questo reattore sarà in grado di generare elettricità a costi accessibili.



»

- Comunque, si prevede che la regolamentazione del settore sarà destinata a espandersi e ad evolversi, dato l'intensificarsi degli sforzi per riaprire i reattori spenti. Lo ha osservato Adam Stein, direttore del programma di innovazione energetica nucleare presso il Breakthrough Institute. Secondo Stein, «grazie alla riattivazione di Palisades, esiste ora un processo normativo ben definito e una chiara comprensione delle ispezioni che devono essere completate.»

- La tendenza a investire nell'energia nucleare per il futuro sostenibile dell'AI è chiara, ma la strada per la sua piena implementazione è costellata di sfide tecniche, economiche e regolamentari che richiedono attenzione e trasparenza.