Amazon licenzia 30.000 persone: la corsa all'AI trasforma il futuro del lavoro



Qualche mese fa, l'amministratore delegato di questo colosso aveva già messo in guardia i propri impiegati, suggerendo come le loro posizioni potessero essere occupate da un collega virtuale meno esigente e più economico: l'intelligenza artificiale. In questi giorni, l'azienda fondata da Jeff Bezos ha annunciato l'introduzione di nuovi processi robotizzati. L'obiettivo ambizioso è automatizzare fino al 75 per cento delle operazioni, il che comporterà inevitabilmente una riduzione della necessità di personale umano. Questa strategia potrebbe generare risparmi stimati in miliardi di dollari ogni anno, un impatto finanziario notevole. I 30.000 tagli rappresentano una percentuale contenuta rispetto agli 1,55 milioni di dipendenti totali della multinazionale globale dell'eCommerce. Ciononostante, la cifra costituisce quasi il 10% dei circa 350.000 dipendenti aziendali che lavorano negli uffici. Si tratta del taglio di posti di lavoro più significativo in Amazon da quando, a partire dalla fine del 2022, furono eliminate circa 27.000 posizioni.



I licenziamenti inizieranno dai dipendenti impiegati negli uffici. Queste persone operano in settori cruciali come le risorse umane, la pubblicità e la gestione generale. Tuttavia, l'ondata di tagli è destinata a espandersi, raggiungendo presto anche il personale impiegato nei magazzini. Una recente analisi del New York Times ha suggerito che, entro il 2027, il gigante dell'eCommerce potrebbe arrivare a ridurre un totale di 160.000 posti di lavoro. Questa tendenza non è esclusiva di Amazon. Anche altri importanti colossi tecnologici americani stanno attuando significative riduzioni del personale impiegatizio. Ad esempio, Microsoft ha annunciato a luglio l'intenzione di aumentare i licenziamenti previsti, portandoli a un totale di 15.000 unità. Similmente, il 22 ottobre, Meta ha licenziato circa 600 persone dalla sua divisione AI. Questo è avvenuto nonostante un'importante e recente campagna di reclutamento in quel settore, evidenziando una rapida riorganizzazione delle priorità aziendali di fronte all'evoluzione tecnologica.



Il mercato del lavoro tecnologico sta vivendo una fase di profonda ristrutturazione.