Volkswagen: proteste dei lavoratori per il piano di tagli



La Volkswagen sta affrontando una grave crisi, con i lavoratori che protestano contro i piani aziendali di tagli e ristrutturazione. Il colosso automobilistico tedesco è sotto pressione per la diminuzione delle vendite in Europa, la concorrenza da parte di produttori di auto elettriche come la cinese BYD e l’aumento dei costi della transizione verso l’elettrico.

Un’ora di sciopero e chiusura di stabilimenti

I lavoratori di Volkswagen in Germania hanno bloccato la produzione per un'ora, in segno di protesta contro il piano di ristrutturazione che prevede la chiusura di alcuni stabilimenti nel Paese. La protesta, senza precedenti per il colosso automobilistico tedesco, è stata organizzata dai sindacati, che hanno accusato il management di scaricare le conseguenze di scelte discutibili sui lavoratori. Il consiglio di fabbrica ha annunciato la chiusura di tre impianti in Germania. L’inizio di queste proteste dà il via a una settimana cruciale per Volkswagen, che si prepara a pubblicare a metà settimana i risultati del terzo trimestre, che si prevedono in calo sia nelle vendite che nei profitti.

Il piano di risparmio di 4 miliardi di euro

Il consiglio di amministrazione del gruppo di Wolfsburg ha predisposto un piano di risparmio da circa 4 miliardi di euro. Tra le misure previste, c’è una riduzione del 10% sugli stipendi e una sospensione degli aumenti salariali per il 2025 e 2026. Il ceo Oliver Blume giustifica queste scelte con i costi elevati legati al marchio Volkswagen. I sindacati hanno però espresso la loro contrarietà, accusando la dirigenza di non aver presentato un piano chiaro per il futuro di Volkswagen.