Sesa acquisisce Smart Engineering per espandersi nel mercato tedesco



Sesa, leader italiano nell’innovazione tecnologica e nei servizi digitali per le imprese, ha acquisito il 55% di Smart Engineering, società specializzata in soluzioni software per il settore ingegneristico. Questa acquisizione, effettuata tramite Var Group, mira a rafforzare le competenze di Sesa nel mercato tedesco, integrando Smart Engineering nella business unit Var Industries.

Un’acquisizione strategica per il mercato tedesco

L’acquisizione di Smart Engineering rappresenta un passo significativo per Sesa nel suo percorso di espansione internazionale. L'azienda tedesca, con ricavi per 2 milioni di euro nel 2023 e un Ebitda margin del 12%, è specializzata in soluzioni software Computer-Aided Engineering (CAE) e servizi ingegneristici avanzati. Smart Engineering, partner di Siemens PLM Software e Siemens EDA Software, offre soluzioni nel campo dei calcoli FEM/CFD e dei software di simulazione, rivolgendosi ad una clientela nel settore dell’ingegneria d’impresa, tra cui i settori della meccanica, elettronica, aerospazio e navale, difesa, automotive ed automazione.

Un investimento strategico per l’innovazione digitale

Questa operazione si inserisce nella più ampia strategia di Sesa di investire in progetti che consolidano le competenze digitali verticali in settori chiave per l’economia europea. L’obiettivo è supportare la trasformazione digitale di imprese e organizzazioni, offrendo soluzioni innovative e di alta qualità. L’acquisizione di Smart Engineering è la nona del 2024 per Sesa, dopo le 13 del 2023 e le 18 del 2022, a dimostrazione del suo impegno costante nell'innovazione e nell'espansione del proprio business.