Prezzo del petrolio in calo dopo gli attacchi israeliani in Iran



Il prezzo del petrolio è sceso oggi, dopo che gli attacchi israeliani in Iran del fine settimana scorso hanno risparmiato le strutture energetiche. Il Brent è sceso di oltre il 4% questa mattina, raggiungendo un minimo di 72 dollari al barile, il livello più basso dal 1° ottobre, giorno in cui l'Iran lanciò un grande attacco missilistico contro Israele.

L'impatto degli attacchi israeliani sul mercato energetico

Il petrolio è in calo nonostante le iniziali paure che gli attacchi aerei diretti e di rappresaglia di Israele contro obiettivi militari in Iran sabato mattina avrebbero potuto portare il Medio Oriente più vicino a una guerra regionale su vasta scala. L'aeronautica israeliana ha colpito circa 20 basi militari in tutto l'Iran, compresi siti di produzione di missili e droni e sistemi di difesa aerea. Sembra che i trader siano sollevati dal fatto che Israele abbia evitato di colpire le strutture di produzione petrolifera iraniane, che avrebbero rimosso alcune forniture dal mercato. C'è anche la speranza che gli ultimi attacchi di Israele contro l'Iran segneranno la fine di un ciclo di escalation di mesi, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha detto ai giornalisti "spero che questa sia la fine".

La guerra in Ucraina ha già messo sotto pressione le forniture energetiche globali e qualsiasi interruzione significativa della produzione petrolifera iraniana avrebbe potuto portare a un ulteriore aumento dei prezzi. Tuttavia, l'attacco mirato contro obiettivi militari piuttosto che infrastrutture energetiche ha mitigato la paura di una crisi energetica globale.

Il mercato petrolifero sta ora cercando indizi sul futuro delle relazioni tra Israele e Iran, e sull'impatto che gli ultimi attacchi potrebbero avere sulla produzione di petrolio a lungo termine. Gli analisti sono divisi sulle prospettive a breve termine del petrolio, con alcuni che prevedono un ulteriore calo dei prezzi mentre altri ritengono che i prezzi potrebbero rimbalzare rapidamente se le tensioni geopolitiche dovessero aumentare.