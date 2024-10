Meta Platforms punta su un nuovo motore di ricerca per il suo chatbot AI



Meta Platforms, la casa madre di Facebook, sta lavorando ad un nuovo motore di ricerca che potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone interagiscono con il suo chatbot Meta AI.

Meta AI si affranca da Google e Microsoft

Il nuovo motore di ricerca, ancora in fase di sviluppo, è destinato a fornire risposte conversazionali agli utenti, esplorando direttamente il web anziché affidarsi ai servizi di Google Search e Bing di Microsoft, come avveniva in precedenza. Questa mossa strategica ha scatenato alcune reazioni nel mercato, con le azioni di Alphabet (società madre di Google) e Microsoft che hanno subito un calo dopo la diffusione della notizia. L'obiettivo di Meta è ridurre la sua dipendenza da Google e Microsoft, garantendosi un maggiore controllo e autonomia nello sviluppo del suo chatbot.

Collaborazione con Reuters per informazioni aggiornate

Oltre al nuovo motore di ricerca, Meta ha recentemente stretto un accordo con l'agenzia di stampa Reuters per integrare le sue informazioni sul mondo attuale e le notizie di attualità nel chatbot Meta AI. Questa collaborazione è fondamentale per rendere il chatbot più informativo e aggiornato, in grado di fornire risposte accurate e affidabili alle domande degli utenti.

Meta AI: il fulcro della strategia di Meta

Meta AI rappresenta il fulcro della strategia di Meta per capitalizzare il boom dell'AI conversazionale e aumentare il tempo che le persone trascorrono sulle sue app. Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha dichiarato ad agosto che Meta AI conta più di 185 milioni di utenti attivi settimanali, un numero notevole se confrontato con gli oltre 250 mila utenti di ChatGPT. La crescita costante di Meta AI dimostra il potenziale di questa tecnologia e la capacità di Meta di competere in un mercato in continua evoluzione.