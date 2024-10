Ca' Foscari e la quinta edizione del 'Premio Mario Unnia Talento & Impresa 2024'

La Giuria e il processo di selezione

La giuria, presieduta da Ferruccio de Bortoli, include personalità di spicco come Chiara Mio e Katia Da Ros. Le candidature devono essere presentate entro il 20 dicembre 2024, con la cerimonia di premiazione prevista per la primavera del 2025 a Venezia.

Dichiarazioni dei partner

Andrea Marsilio di Bering Consulting Group ha sottolineato l'importanza di valorizzare il sistema industriale italiano, mentre Massimo Mancini di Atradius Italia ha rimarcato il significato del sostegno al premio come riconoscimento dell'innovazione e dell'orientamento al futuro delle imprese italiane.

Il Premio Mario Unnia non solo celebra le imprese che si distinguono per la loro capacità di innovare e crescere in modo etico e sostenibile ma rappresenta anche un'opportunità per riflettere e promuovere un modello imprenditoriale che possa guidare l'Italia verso un futuro prospero e responsabile.