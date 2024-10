Borse europee e Tokyo in rialzo, petrolio in calo: focus su Stati Uniti ed economia cinese



Le borse europee aprono la settimana in positivo, incoraggiate dai nuovi record di Wall Street e dalla risposta "misurata" di Israele all'attacco iraniano, che fa sperare in una de-escalation delle tensioni in Medio Oriente.

Focus su Stati Uniti ed economia cinese

L'attenzione degli investitori si sposta ora sugli Stati Uniti, dove il 5 novembre si terranno le elezioni presidenziali. L'economia cinese rimane sotto la lente, con particolare attenzione agli indici Pmi che misurano l'attività manifatturiera e dei servizi nel mese di ottobre, che saranno annunciati giovedì. Moody's Analytics prevede un miglioramento del Pmi manifatturiero, con un valore superiore a 50 punti, e un'ulteriore crescita dell'indice dei servizi.

Piazza Affari: banche in rialzo, oil in calo

A Piazza Affari, Milano guadagna circa mezzo punto percentuale. I titoli oil sono deboli, con Eni e Saipem in calo dopo i rialzi della scorsa settimana. Le banche, invece, registrano un rialzo, guidate da Mps dopo la revisione al rialzo del giudizio di Fitch.

Settimana di dati economici e trimestrali

Giovedì saranno pubblicati i dati sull'inflazione dell'eurozona e degli Stati Uniti, considerati fondamentali per comprendere le future mosse delle banche centrali sui tassi di interesse. Lo stesso giorno, la BoJ (Banca centrale del Giappone) si riunirà per discutere della politica monetaria, anche alla luce dell'instabilità politica emersa dalle elezioni di ieri. Venerdì, infine, saranno pubblicati i dati sul mercato del lavoro americano. Questa settimana si concentreranno anche le trimestrali, con molti importanti nomi del settore tecnologico, tra cui Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon e Apple.

Giappone: Nikkei in rialzo nonostante le elezioni

Oltreoceano, il Nikkei giapponese ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,8%. L'indice sembra non risentire dell'esito delle elezioni parlamentari in Giappone, che hanno visto la perdita della maggioranza alla Camera Bassa per il partito che guida la coalizione di governo, i Liberal-democratici.