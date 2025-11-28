Panico sui mercati: l'interruzione del trading di CME Group paralizza i future e spinge il dollaro



Per alcuni l’interruzione si è trasformata in un “incubo” operativo, ciononostante, altri operatori hanno invitato a “mantenere la calma”, minimizzando l'impatto. Se il blocco dovesse estendersi fino alle ore di negoziazione europee, le preoccupazioni sono destinate a intensificarsi, specie per gli specialisti che necessitano di quadrare i libri contabili per la fine del mese. L'attenzione si concentra ora sull’impatto che l’outage CME avrà sui volumi europei. Questo mese volge al termine con gli investitori che hanno messo in sordina i timori, a lungo sbandierati, su una potenziale bolla legata all’AI. L’euforia si è spostata altrove. L’attenzione è focalizzata interamente sulla forte possibilità di un taglio tassi Federal Reserve dicembre. La convinzione di un imminente allentamento monetario ha sostenuto l'andamento generale dei titoli azionari nel corso della settimana. Nonostante questo ottimismo, i listini azionari restano sulla buona strada per registrare un calo su base mensile. Il dollaro statunitense è in netto declino e si dirige verso la sua peggiore performance settimanale da quattro mesi a questa parte, mentre i mercati si convincono sempre più che una riduzione dei tassi sia ormai alle porte.



Questa brusca inversione di rotta riflette il tono più dovish assunto di recente da alcuni membri del comitato di politica monetaria statunitense. Le probabilità di un taglio a dicembre sono salite vertiginosamente. I dati di CME FedWatch mostrano che gli operatori di mercato hanno prezzato la possibilità di una riduzione dei tassi:

- La probabilità di un taglio a dicembre si attesta all'85%;

- Solo una settimana prima, tale probabilità era ferma al 39%. Questo scenario, tuttavia, potrebbe mutare rapidamente nel caso in cui le voci più hawkish all'interno della Federal Reserve tornassero prepotentemente in superficie. L'agenda economica vedrà anche la diffusione dei dati cruciali sull’inflazione in Francia e Germania. Gli operatori analizzeranno attentamente gli indicatori per comprendere la direzione dei prezzi in Europa, ma la stella polare che guida le decisioni resta la mossa della Federal Reserve. Con i mercati USA chiusi giovedì per il Giorno del Ringraziamento e con una sessione ridotta prevista per venerdì, gli investitori non erano comunque propensi a piazzare scommesse di grande rilievo.



