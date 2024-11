TheFork Manager: nuove funzionalità per la ristorazione





TheFork, leader europeo nella prenotazione online di ristoranti, ha lanciato oltre 60 nuove funzionalità per il suo software TheFork Manager, investendo milioni e coinvolgendo 40 professionisti per oltre 60.000 ore di sviluppo. L'obiettivo? Aiutare i ristoranti a gestire prenotazioni, ottimizzare le operazioni e aumentare i ricavi, un vero e proprio salto nel futuro della ristorazione digitale.

Analisi dei dati e previsioni intelligenti

Il nuovo Revenue Management Hub permette ai ristoratori di monitorare i propri guadagni e usare strumenti di yield management per massimizzare i profitti.

Oltre 16.000 visite a questa sezione e più di 350 attivazioni da parte dei ristoranti dimostrano l'interesse per questo strumento. Una funzione di confronto tra ristoranti, poi, offre analisi comparative con i competitor, fornendo dati esclusivi su performance e marketing, utili per decisioni strategiche. L'AI entra in gioco con il riepilogo delle recensioni, analizzando le 50 più recenti in tutte le lingue per evidenziare punti di forza e debolezze. Infine, la funzione di previsione dell'occupazione, basata sui dati delle ultime quattro settimane, facilita la pianificazione del personale.

Gestione prenotazioni e lotta ai no-show

TheFork Manager aiuta a combattere i no-show con un algoritmo predittivo, fornendo informazioni sui potenziali mancati arrivi. Questo si integra con l'indice di affidabilità dei clienti e una nuova politica anti no-show: da ottobre 2024, vengono sospesi gli account con quattro no-show in un anno.

In definitiva, le nuove funzionalità di TheFork Manager rappresentano un notevole passo avanti per la gestione della ristorazione moderna, offrendo strumenti intelligenti e soluzioni innovative per affrontare le sfide del mercato e aumentare la redditività. Un investimento importante che punta a rafforzare la posizione di TheFork nel mercato europeo, consolidando ulteriormente la sua leadership nel settore. Un risultato importante, frutto di un grande lavoro di squadra.