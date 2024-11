Soldo: Nuove funzionalità per una gestione delle spese più efficiente e sostenibile





Soldo, la piattaforma per la gestione delle spese aziendali, ha svelato oggi importanti novità per l'inverno 2024, offrendo soluzioni innovative per aiutare le aziende a gestire le spese in modo più efficace e sostenibile. Queste nuove funzionalità, disponibili da subito, sono pensate per aziende di tutte le dimensioni, dal piccolo business alla grande impresa.

Tracciamento delle emissioni di CO2

Una delle novità più importanti è il CO2e Emissions Tracker. Questo strumento traccia e riporta automaticamente le emissioni di carbonio associate a ogni spesa aziendale, aiutando le aziende a calcolare le proprie emissioni Scope 3, un requisito sempre più richiesto a livello normativo, in particolare dall'UE e dal Regno Unito.

In sostanza, questo significa maggiore trasparenza e semplificazione nella rendicontazione ambientale, un aspetto fondamentale per la sostenibilità aziendale. Un aspetto che sta diventando cruciale per le aziende attente alle proprie responsabilità ambientali.

Integrazioni HR per una maggiore sicurezza

Soldo ha integrato la piattaforma con i principali sistemi HR, automatizzando l'accesso dei dipendenti alle risorse aziendali. Questo significa meno burocrazia e maggiore sicurezza, garantendo che solo il personale autorizzato possa gestire i fondi aziendali. La gestione degli accessi è semplificata, un processo fondamentale soprattutto quando ruoli e responsabilità all’interno dell’azienda cambiano di continuo. Questa integrazione ottimizza il lavoro dei team finanziari e delle risorse umane.

Gestione delle spese di team

La nuova funzionalità Team permette alle aziende di strutturare e controllare le spese dei diversi team, mappando la gerarchia direttamente su Soldo.

Secondo Charles Aladesuru di IDC, la soluzione Soldo supporta l'evoluzione del ruolo del CFO, spostando il focus dalla contabilità alla gestione strategica delle finanze. Erik Stadigh, co-fondatore e CEO di Lune, ha infine evidenziato l'importanza delle soluzioni che affrontano il tema delle emissioni di carbonio. L'azienda si pone quindi come una soluzione completa per un futuro più sostenibile.