Sistemi bancari in tilt: Bancomat e Nexi colpiti dal blackout





Nelle giornate in cui a Milano si tiene il Salone dei Pagamenti, i sistemi vanno in tilt. E nel periodo del Black Friday non è una bella cosa!

Secondo una nota ufficiale di Bancomat, il problema è dovuto a un incidente segnalato da Worldline, che ha causato un'interruzione diffusa della rete in Italia. L'impatto è stato significativo, con numerosi pagamenti bloccati e addebiti in sospeso. Anche il servizio Nexi Payments ha riscontrato problemi, con diverse operazioni di pagamento compromesse. La situazione ha creato disagi notevoli, con code inaspettate nei negozi e difficoltà per molti cittadini nell'effettuare acquisti o prelievi di contanti.

Una giornata di grandi difficoltà per l'economia digitale italiana, insomma; un vero e proprio cortocircuito nel sistema dei pagamenti.

Il mistero delle cause: Worldline tace

Worldline, pur confermando il problema e precisando che solo una parte delle transazioni è stata colpita, non ha ancora fornito dettagli sulle cause del guasto. Dichiarazioni ufficiali limitate a confermare che il problema è attribuibile a cause esterne non lasciano spazio a chiarezza. Fonti interne all'azienda si sono limitate a dichiarare di stare lavorando alla risoluzione del problema, senza fornire ulteriori informazioni. Questa mancanza di trasparenza alimenta le speculazioni sulle origini del disservizio, lasciando incerti i tempi di ripristino del servizio.

Impatto sull'economia digitale

L'incidente evidenzia la fragilità del sistema di pagamento digitale italiano e la dipendenza da grandi fornitori internazionali come Worldline.

L'interruzione, anche se limitata nel tempo, ha dimostrato come un guasto tecnico possa avere conseguenze immediate e di vasta portata sull'economia del paese, influenzando transazioni commerciali e causando disagi per milioni di persone. La necessità di un'infrastruttura più robusta e di maggiore trasparenza da parte dei provider di servizi di pagamento appare evidente. Si spera che questo incidente funga da monito per migliorare la resilienza del sistema e prevenire futuri problemi. Il ripristino delle funzionalità è cruciale per la normale operatività dell'economia digitale del paese.