Privacy e AI: La consapevolezza dei consumatori italiani





Il rapporto Cisco Consumer Privacy Survey 2024 svela un quadro interessante sulla percezione della privacy da parte dei consumatori italiani e il loro rapporto con l'intelligenza artificiale (AI). La ricerca evidenzia una crescente consapevolezza dei propri diritti, ma anche preoccupazioni riguardo all'utilizzo dei dati personali nelle nuove tecnologie.

Consapevolezza della privacy e fiducia nell'AI

In Italia, il 69% dei consumatori dichiara di conoscere le leggi sulla privacy, un dato significativo in crescita rispetto agli anni precedenti. Questo aumento di consapevolezza si riflette anche nella fiducia nell'AI: quasi il 60% di coloro che conoscono le normative sulla privacy si sente a proprio agio nell'utilizzo dell'AI.

Harvey Jang, Cisco Vice President and Chief Privacy Officer, sottolinea l'importanza di questa consapevolezza per costruire fiducia nei brand e nelle tecnologie emergenti. Infatti, un'ampia informazione sui diritti alla privacy aiuta i consumatori a prendere decisioni informate e a sviluppare fiducia nelle tecnologie di ultima generazione.

Opportunità e rischi dell'AI generativa

Il 68% degli italiani ritiene che l'AI possa migliorare la vita quotidiana, riconoscendone il potenziale. Tuttavia, permangono preoccupazioni riguardo alla sicurezza, al potenziale abuso e ai rischi sociali connessi all'AI generativa. Il 78% dei consumatori intervistati ritiene che sia responsabilità delle aziende utilizzare l'AI in modo etico. Dev Stahlkopf, Cisco’s Chief Legal Officer and Executive Vice President, evidenzia la necessità di un uso responsabile e sicuro di questa tecnologia, per coltivare la fiducia dei consumatori.

